2029 ESTE UN TERMEN REALIST PENTRU LANSAREA EURO DIGITAL

Anul 2029 este un termen realist pentru lansarea așa-numitului euro digital, un instrument de plată online esențial, sprijinit de Baca Centrală, spune Piero Cipollone, membru în conducerea executivă a Băncii Centrale Europene.

Banca lucrează de ani de zile la pregătirea unui euro digital care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăți Visa și Mastercard din Statele Unite.

Deși sprijinul politic pare a fi extins, Parlamentul European nu a adoptat legislația necesară, argumentând că încă trebuie analizate anumite detalii.

Până în mai, Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană și-ar putea finaliza punctele de vedere, apoi se va trece la elaborarea în comun a legislației.

După adoptarea acesteia, Banca Centrală Europeană va avea nevoie de doi-trei ani pentru lansarea euro digital, a afirmat Piero Cipollone la evenimentul Viitorul finanțelor, organizat de Bloomberg.

Conform acestuia, proiectul EuroDigital câștigă teren, iar discuțiile în rândul statelor membre ale zonei euro progresează.

La rândul său, ministrul spaniol de finanțe, Carlos Cuerpo, subliniază importanța unui sistem digital propriu de plăți pentru a reduce dependența de alți furnizori.

Și comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a punctat necesitatea sistemului în condițiile în care din ce în ce mai multe afaceri își mută activitatea pe internet.

Există și îngrijorări, unii parlamentari și bancheri având temerea că euro digital va determina firmele să nu mai apeleze la sectorul bancar și vor apărea riscuri legate de stabilitate.