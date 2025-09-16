ACCIDENT GRAV ÎN ALBA: TÂNĂR DE 25 DE ANI, PRINS SUB UN TRACTOR ȘI RESUSCITAT DE MEDICI

De către

Un accident grav s-a produs marți după-amiază, în localitatea Matisesti din județul Alba. Un tânăr de 25 de ani a fost surprins sub un tractor și a intrat în stop cardio-respirator.

Echipajele ISU Alba au ajuns rapid la fața locului și au început manevrele de resuscitare. Potrivit salvatorilor, starea bărbatului este critică.

La locul incidentului a fost solicitat și un elicopter SMURD, pentru a prelua victima și a o transporta de urgență la spital.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Sursa: Newsinn