ACCIDENT ÎNTRE DOUĂ TRAMVAIE, PE CALEA AUREL VLAICU, DIN ARAD

Şapte persoane au fost rănite, în urma unui accident între două tramvaie care a avut loc miercuri, pe Calea Aurel Vlaicu, din municipiul Arad. La faţa locului intervin mai multe echipaje de pompieri. În accident a fost implicat, pe lângă cele două tramvaie, şi un autoturism. Un tramvai ar fi pornit din depou fără vatman şi l-ar fi lovit pe celălalt.

”Intervenim la un accident rutier între două tramvaie, Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, intersecţie Lebăda. Intervin forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD, o autospecială Transport Personal şi Victime Multiple şi o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad.

La spital au fost transportate şapte victime, printre care şi un minor.

Toate victimele sunt conştiente şi cooperante.

Sursa: Realitatea de Arad