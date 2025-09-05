ADRIAN NĂSTASE ÎL FACE „PĂCĂLICI” PE VLAD GHEORGHE DUPĂ SCANDALUL FOTOGRAFIEI CU PUTIN

Adrian Năstase l-a ironizat pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, pe care l-a numit „păcălici”, după ce acesta a cerut retragerea titlului de „utilitate publică” pentru fundația fostului premier. Gheorghe și-a motivat cererea prin apariția lui Năstase, la Beijing, într-o fotografie cu mai mulți lideri autoritari, printre care și Vladimir Putin.

„Un oarecare păcălici a cerut să se retragă statutul de utilitate publică Fundației Europene Titulescu pe motiv că am apărut în aceeași poză cu Putin. Bănuiesc că păcălicul respectiv va cere, pentru același motiv, demiterea președintelui Trump”, a scris Năstase pe blog.

El a adăugat și o notă ironică, amintind că „Titulescu, în 1934, a restabilit relațiile diplomatice cu URSS”. Fostul premier a folosit această referință istorică pentru a ridiculiza demersul inițiat de Gheorghe.

Năstase a profitat de ocazie pentru a lansa și o săgeată către Ministrul Apărării. „Nu vreau să-l supăr și mai mult pe ministrul nostru al apărării, dar, la recepția oferită de președintele Xi, am stat la aceeași masă cu șeful statului major al armatei chineze”, a transmis acesta.

La rândul său, Vlad Gheorghe, președintele partidului DREPT, a anunțat pe Facebook că a cerut Guvernului retragerea statutului de „utilitate publică” pentru Fundația Titulescu. Acesta a precizat că solicitarea vine după ce Năstase a participat la Beijing la un eveniment în compania unor lideri acuzați de crime împotriva umanității.

Conflictul a pornit de la imaginea făcută publică la recepția din China, unde fostul premier român a apărut alături de Vladimir Putin și alți lideri controversați. Inițiativa lui Gheorghe a generat reacția promptă și acidă a lui Năstase.

Sursa: Newsinn