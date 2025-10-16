AFACEREA RISCANTĂ PE CARE VREA SĂ O FACĂ ROMÂNIA

Acuzații grave pentru ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Ministrul lui Bolojan vrea să dea exploatarea antracitului din Gorj unei companii ucrainene aflate în faliment, cu sediul la Luxemburg. Firma și-a intrerupt activitatea după ocuparea regiunii Donbas, unde opera mine de cărbune.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat recent că România ar putea valorifica o rezervă de aproximativ 3 milioane de tone de antracit în localitatea Schela, județul Gorj. Potrivit oficialului, punerea în exploatare a acestui zăcământ ar putea relansa activitatea în zonă și ar reprezenta o oportunitate economică pentru industria energetică autohtonă.

O firmă ucraineană în prim-plan

O companie ucraineană, cu sediul în Luxemburg, fondată în 2021 și care înainte de izbucnirea războiului din Ucraina era printre cei mai mari producători privați de cărbune din regiunea Donbas, ar putea fi implicată în proiect.

Firma în cauză se află acum în insolvență, ca efect al conflictului din Ucraina. Activitatea sa în Donbas a fost perturbată serios, iar resursele financiare și logistice au fost afectate, ceea ce a dus la situația de faliment. Transferul sau colaborarea cu această entitate, chiar și parțial, ridică însă întrebări legate de continuitatea și responsabilitatea economică.

Până și ministrul Energiei e șocat de prețuri. Cât spune că a plătit pe ultima factură la curent

Expertiza critică și riscurile deciziei

Pe de altă parte, specialiști în energie și economie avertizează că implicarea unei firme străine aflate în faliment ridică semne serioase privind transparența și interesul național. Experții subliniază că decizia poate fi considerată riscantă și ar putea genera controverse în ceea ce privește modul de selecție a investitorilor, termenele de implementare și protecția resurselor strategice.