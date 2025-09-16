ALEXANDRU ROGOBETE: „NUMĂRUL CONCEDIILOR MEDICALE FICTIVE A SCĂZUT ÎN 2025, DAR FENOMENUL NU POATE FI STOPAT TOTAL”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că în 2025 s-a înregistrat o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate față de anul trecut. Potrivit acestuia, măsurile legislative și controalele din vară au dus la o reducere de aproape 20% între lunile mai și august.

Rogobete a subliniat că atât Ministerul Sănătății, cât și Casa Națională de Asigurări de Sănătate continuă monitorizarea fenomenului. Totuși, el a recunoscut că rețeaua concediilor medicale fictive nu poate fi eliminată complet, dar poate fi limitată „semnificativ”.

„Luăm bani de la pacienții din spitale, care au nevoie de tratamente și medicamente, și îi direcționăm către vacanțe inventate prin concedii medicale. Este o situație inacceptabilă”, a precizat ministrul.

El a adăugat că aceste controale au fost una dintre primele măsuri luate odată cu preluarea mandatului. „În sănătate nu putem reduce bugetul, dar putem ajusta cheltuielile nejustificate. Fenomenul concediilor medicale fictive costă foarte mult, iar banii trebuie realocați pentru nevoile reale ale pacienților”, a mai spus Rogobete.

Sursa: Newsinn