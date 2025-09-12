ALEXANDRU ROGOBETE: RĂSPÂNDIREA MESAJELOR ANTIVACCINARE REPREZINTĂ O AMENINȚARE GRAVĂ LA ADRESA SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Alexandru Rogobete, ministrul Ministerul Sănătății, a declarat joi seară că nu va susține niciodată vaccinarea obligatorie, subliniind că oamenii au dreptul să aleagă tratamentele medicale, dar trebuie să o facă în cunoștință de cauză, pe baza unor informații corecte și complete. Ministrul a afirmat că valul anti-vaccinare a fost alimentat în scop electoral, mai ales după pandemie, și că acest fenomen „a luat o amploare foarte gravă”.

”Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie. Consider că oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical, dar să alegă informaţi corect şi complet. Acest val de anti-vaccinare, de anti-tehnologie, de anti-medicină până la urmă, a apărut după pandemie când anumite formaţiuni din zona politicului, în special, au început să speculeze şi să utilizeze acest lucru în scop electoral. Iată că fenomenul ia o amploare foarte gravă. Dezinformarea medicală – o spun ca să audă toată lumea – dezinformarea medicală din punctul meu de vedere omoară oameni”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a atras atenția asupra situației alarmante a Rujeolă în România, țara aflându-se pe primul loc în Uniunea Europeană la cazuri și decese de rujeolă la copii, decese care ar fi putut fi evitate prin vaccinare. „De acești copii morți de rujeolă, cine este vinovat?”, a întrebat retoric ministrul.

”Aş vrea să deschid un subiect greu şi delicat. România este pe primul loc la rujeolă pentru copii din Uniunea Europeană, nu doar la număr de cazuri, ci şi la număr de decese. Morţi care puteau fi evitate prin vaccinarea corespunzătoare, nu cu vaccinuri făcute peste noapte, ci cu vaccinuri care se utilizează de 20 de ani sau de 30 de ani. Eu aş pune o întrebare simplă: de aceste decese, de aceşti copii morţi de rujeolă, cine este vinovat?”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul a anunţat că, de fiecare dată când va constata că un medic pledează împotriva vaccinurilor, se va adresa parchetului, subliniind că medicii respectivi riscă să piardă dreptul de liberă practică.

Sursa: Realitatea Medicala