ANCA ALEXANDRESCU A PREZENTAT DOVADA: „BOLOJAN A STAT ILEGAL ÎN VILA DE PROTOCOL” – DOCUMENT

Anca Alexandrescu a prezentat documentele care îl pun în dificultate pe Ilie Bolojan. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a demonstrat cum premierul a locuit ilegal, luni de zile, într-o vilă rezervată exclusiv foștilor șefi de stat.

Potrivit documentului prezentat de Anca Alexandrescu, Ilie Bolojan locuiește din luna iulie într-o locuință destinată exclusiv foștilor șefi de stat, în care, de altfel, a locuit și Traian Băsescu.

Anca Alexandrescu afirmă că autoritățile au fost puse în fața faptului împlinit, iar ulterior Guvernul ar fi modificat în tăcere regimul juridic al locuinței pentru a justifica cheltuielile de protocol. în lipsa unui contract și a unei decizii oficiale privind schimbarea destinației imobilului, RAPPS nu putea justifica cheltuielile. „I-au spus că trebuie să semneze un contract, să dea o hotărâre ca să schimbe destinația. Nu se poate, pentru că este destinată foștilor șefi de stat. Nu a vrut deloc.”