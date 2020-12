Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, spune că este uriaș impactul confiscării de către FBI a serverelor ASESOFT, cea mai importantă companie din trustul dezvoltat de fugarul Sebastian Ghiță. În plus, este imposibil ca fostul deputat și om de încredere al lui Victor Ponta „să nu-l tragă și pe Victor Ponta după el”, a mai declarat Anca Alexandrescu, joi, la Realitatea PLUS.

„Noi, la „Culisele statului paralel”, am tot vorbit despre implicația lui Sebastian Ghiță și a firmelor lui într-o serie de baze de date. Am prezentat cum firmele lui Ghiță s-au ocupat de construcția așa-zisului program „Deep Data”, care integrează toate informațiile institutiilor din Romania și mă bucur că jurnalistii de la National.ro ridică problema extrădării sale (a lui S. Ghiță – n.red.). Iată că se adeverește că domnia sa are acces la informații extrem de importante, poate chiar la toate informațiile din România. (…) Cel care a creat sistemul, evident că are și cheia sistemului. Apar noi informații. (…) Aveam și noi aceste informații despre această implicare în campania din Statele Unite, urma ca săptămâna viitoare sa dezbatem acest subiect, vom investiga și vom veni cu informații suplimentare saptamana viitoare”, a declarat Anca Alexandrescu, joi seară, la Realitatea PLUS.

Citește și Bombă în PRO România! Sebastian Ghiță, încolțit! Serverele ASESOFT, confiscate de FBI – implicare în campania murdară din SUA

„Impactul este uriaș. (…) Fac asocierea și cu ce s-a întâmplat în cazul unui fugar bulgar, extrădat din Serbia. S-a deschis cutia Pandorei. Și noi am prezentat acest subiect la Realitatea.

Poate că acum Înalta Curte de Casație și Justiție din Serbia va lua în discuție, pentru că este vorba de informații de interes la cel mai înalt nivel, în campania din Statele Unite, acolo lucrurile nu sunt tranșate.

Dacă este adevărat ce spun jurnaliștii de la ziarul Național, complicațiile sunt extrem de grave. Întrebarea se pune: unde va fi extradat, in România sau în Statele Unite? Lucrurile sunt foarte complicate.

Să ne aducem aminte că în urma fugii lui Sebastian Ghiță și a dezvăluirilor lăsate în urmă când a plecat, acele înregistrări, prim-adjunctul SRI, Florian Coldea, a fost nevoit sa plece. Iata ca nimeni nu se atinge de Florian Coldea, nu se atinge nimeni încă de adjunctul SRI, dl Ciocârlan, care este mâna dreaptă a lui F. Coldea. Sunt niște întrebări care rămân deschise și sper ca, după ce trec alegerile, autoritățile statului să se aplece cu atenie asupra ce dezvăluim noi de mai bine de trei luni la „Culisele statului paralel”. Sunt niște dovezi evidnete. Nu se mai poate pune batista pe țambal”, este de părere realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”.

Despre un posibil efect asupra lui Victor Ponta al acestei operațiuni FBI de care relatează National.ro, Anca Alexandrescu spune că acesta „ar trebui să fie, pentru că ei sunt legați indestructibil. Am văzut dezvăluiri că și-au petrecut vacanța în această vară în Grecia, au fost văzuți în septembrie la Istanbul împreună.

Omul care a avut acel împrumut de 90 milioane de euro (Alexandru Iacobescu – n.red.) acum candideaza pe listele partidului lui Victor Ponta. Lucrurile nu pot fi văzute separat. Am dezvăluit inclusiv duminică seară cum au pus mâna pe Cota 1400. Ei sunt legați ombilical. Nu se poate să nu-l tragă după el și pe Victor Ponta”.

Sebastian Ghiță, omul de încredere al liderului PRO România, Victor Ponta, este vizat direct de o operațiune desfășurată în cel mai mare secret și prin care FBI a confiscat serverele companiei ASESOFT! Potrivit national.ro, există suspiciuni rezonabile că ASESOFT, „perla” imperiului IT dezvoltat de Sebastian Ghiță, la umbra contractelor cu statul, ar fi fost implicată în campania electorală din Statele Unite ale Americii. Potrivit dezvăluirilor făcute, la Realitatea PLUS, de deputatul fugar Cristian Rizea, Sebastian Ghiță și Victor Ponta ar fi doi piloni ai statului paralel.

Sursa: Realitatea din Justitie