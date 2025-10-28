ANCHETĂ DIICOT HUNEDOARA: PESTE 7 KG DE CANABIS INTRODUSE ÎN ȚARĂ DE DOI CETĂȚENI SPANIOLI

Un bărbat de 33 de ani și o femeie de 36 de ani, ambii cetățeni spanioli, au fost reținuți și apoi arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de trafic de droguri de risc, instrumentat de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara. Peste 7 kilograme de canabis, introduse în țară prin intermediul unei firme de transport persoane, au fost descoperite în urma unui flagrant.

Anchetatorii au documentat activitatea celor doi, cercetați pentru introducere în țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Potrivit probatoriului, în octombrie 2025, bărbatul ar fi procurat din Spania 7,1 kilograme de canabis destinate comercializării, iar femeia le-ar fi adus în România folosind o companie de transport persoane.

Sâmbătă, 25 octombrie, în municipiul Arad, cei doi au fost prinși în flagrant imediat după ce au descărcat bagajul în care se afla drogul și se îndreptau către autoturismul femeii. În aceeași zi, procurorii D.I.I.C.O.T. Hunedoara au dispus reținerea lor pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.