CREȘTERE SEMNIFICATIVĂ A SESIZĂRILOR DE CORUPȚIE ÎN RÂNDURILE ANGAJAȚILOR DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Numărul sesizărilor de corupție formulate de angajații Ministerului Afacerilor Interne a crescut cu peste 26% în primele 8 luni ale acestui an, arătând o medie de o sesizare la aproape două zile.

Conform unei statistici a DGA, în primele 8 luni ale acestui an, 140 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au sesizat la Direcția Generală Anticorupție fapte de corupție. Acest aspect indică o medie de o sesizare la aproape două zile, formulată de lucrători ai MAI.

În comparație, raportat la aceeași perioadă a anului anterior, numărul angajaților MAI care au sesizat fapte de corupție este în creștere cu peste 26%.

Cele mai multe denunțuri au fost formulate de angajați ai Poliției Române, urmați de lucrători din structurile Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări și serviciile județene specializate, Poliției de Frontieră Române, Jandarmeriei Române etc.

Vârsta angajaților MAI, care au respins mita oferită de cetățeni, este cuprinsă între 20 și 45 de ani, vechimea în muncă a acestora fiind de la 1 an la 18 ani de activitate.

În ceea ce privește vârsta persoanelor cercetate pentru dare de mită, la nivel național, aceasta este cuprinsă între 20 și 63 de ani, fiind înregistrate inclusiv situații în care tată și fiu au încercat să corupă angajați ai MAI.

Se remarcă aici exemplul a doi agenți de poliție din cadrul IPJ Satu Mare, ambii în vârstă de 22 de ani, proaspăt absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, care au sesizat de 8 ori la DGA, fapte de dare de mită din partea unor conducători auto.

Un alt exemplu este din luna aprilie, când un polițist a sesizat la DGA – Serviciul Județean Anticorupție Mureș faptul că, două persoane, tată și fiu, i-au oferit suma de 600 euro și 10.000 forinți pentru ca fiului să nu-i fie suspendat permisul de conducere pentru efectuarea unei depășiri pe linie continuă. La momentul respectiv, cei doi au fost reținuți pentru cercetări privind săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Situația a fost filmată cu body cam-ul din dotarea polițistului. A crescut numărul denunțurilor însoțite de înregistrările cu body-cam.

În numeroase situații de sesizări în care angajații MAI au sesizat fapte de dare de mită, pentru probarea activității infracționale au fost puse la dispoziția organelor de cercetare imaginile de pe dispozitive de tip body-cam și aparate radar din dotarea angajaților MAI, ulterior fiind realizate, inclusiv, acțiuni de prindere în flagrant.

Referitor la acest aspect, merită amintit faptul că utilizarea la scară tot mai largă în activitatea zilnică a polițiștilor a sistemelor audio-video portabile, de tip „Body Worn Camera” a condus la creșterea sesizărilor în ceea ce privește dările de mită ale conducătorilor auto care își doresc astfel să scape de urmările legale ale abaterilor constatate.

Astfel, se observă că aproximativ jumătate dintre sesizările angajaților MAI privind situații de dare de mită au la bază înregistrări cu body-cam (64), indicator în creștere cu aproximativ 65% față de perioada similară a anului anterior.

Aceste echipamente sunt utilizate de către polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la activitățile de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracțiunilor sau executării pedepselor, prevenire şi combatere a altor fapte ilegale, precum şi de menținere a ordinii şi siguranței publice.

În majoritatea cazurilor în care polițiștii au sesizat la DGA dări de mită surprinse cu body-cam-ul din dotare, au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției, o practică ce și-a dovedit eficiența în accelerarea procesului judiciar.

Acestă abordare nu doar că își aduce contribuția la economisirea timpului asociat gestionării unui dosar penal, însă, în același timp, reduce inclusiv cheltuielile legate de procedurile judiciare.

În egală măsură, este o măsură de prevenție eficientă și de protecție a personalului MAI care utilizează aceste echipamente.

Sesizări la sistemul telefonic Call-center anticorupție 0800.806.806

Ca modalitate de sesizare a faptelor de corupție, Direcția Generală Anticorupție gestionează Sistemul telefonic Call-center anticorupție – 0800.806.806, instrument facil aflat permanent la dispoziția tuturor cetățenilor.

Astfel, în primele 8 luni ale anului 2024, la Call-center anticorupție au fost primite 17546 de apeluri, în creștere cu aproximativ 30% față de perioada similară a anului anterior.

Explicația numărului mare de apeluri este aceea că foarte multe dintre acestea sunt formulate de aceleași câteva persoane care nu înțeleg scopul acestui canal de comunicare. De asemenea, majoritar, apelurile primite nu au făcut obiectul activității Direcției Generale Anticorupție.

Ca urmare a apelurilor valide primite, au fost înregistrate 54 de dosare penale, în creștere cu peste 50% față de primele 8 luni ale anului anterior. Totodată, au fost efectuate 10 acțiuni de prindere în flagrant.

Exemplificăm cu cazul unui agent de poliție din Iași care, de la începutul acestui an, a formulat 6 denunțuri privind dări de mită. Agentul are doar 21 de ani și o vechime în muncă de numai un an.

După cele 6 denunțuri formulate ca lucrător în cadrul IPJ Iași, tânărul polițist a continuat să sesizeze aceste situații și la Suceava unde și-a continuat activitatea începând cu luna mai 2024.

Denunțuri formulate după participarea la activități de prevenire a corupției

O parte dintre denunțuri au fost înregistrate după o serie de activități de instruire/informare anticorupție desfășurate de lucrătorii de prevenire ai DGA în unitățile din care fac parte lucrătorii MAI.

Referitor la acest aspect, în primele 8 luni ale acestui an, personalul DGA specializat în domeniul prevenirea corupției, a efectuat, la nivel național, un număr de 3282 de instruiri și informări cu tematică anticorupție, la care au participat peste 50900 de angajați din toate structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, din analiza noastră, rezultă faptul că denunțurile angajaților MAI sunt și rezultatele activităților de instruire și informare anticorupție ale ofițerilor DGA cu categorii de public din toate instituțiile, în special cele al căror personal interacționează cu cetățenii.

Aceste activități oferă personalului MAI cunoștințele necesare pentru a recunoaște, evita și raporta practicile corupte și includ sesiuni de formare ce conțin studii de caz, exemple practice și instruire în identificarea semnalelor de corupție.

În egală măsură, prin educație și sensibilizare continuă, personalul MAI devine mai conștient de importanța eticii și integrității în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Acest lucru ajută la crearea unei culturi organizaționale bazate pe principii morale solide.

Menționăm aici denunțul formulat de un ofițer de poliție din Sibiu care, la data de 24 aprilie 2024, a sesizat la DGA faptul că o persoană i-a oferit suma de 800 de lei cu titlu de mită în scopul de a-i facilita promovarea probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere.

Ulterior denunțului, bărbatul a fost prins în flagrant.

Important de precizat în context este aceea că, în ziua anterioară acțiunii de prindere în flagrant, ofițerii de prevenire ai DGA – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu au organizat o acțiune de educație pentru promovarea integrității cu elevii școlilor de conducători auto care s-au prezentat la examenul pentru obținerea permisului de conducere, dar și cu personal din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu, context în care au fost discutate consecințele implicării în fapte de corupție și necesitatea comportamentului integru.

La data de 21.06.2024, instanța l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, și a dispus confiscarea specială a sumei de 800 de lei oferită cu titlu de mită.

Un alt exemplu relevant, dar în ceea ce privește suma refuzată drept mită, este acela a doi agenți de poliție din Iași care au denunțat, la data de 19 februarie 2024, faptul că un conducător auto le-a promis sumele de 3.000 de lei și 30.000 de euro pentru a nu lua măsurile legale în legătură cu mai multe infracțiuni, respectiv distrugere provocată unui autoturism cu care s-ar fi șicanat în trafic, acroșarea unui alt autovehicul în parcarea unui mall și refuzul de a i se recolta probe biologice.

Mita a fost promisă în sediul unei secții de poliție din Municipiul Iași unde bărbatul urma să fie cercetat pentru aspectele menționate, după ce i-a amenințat pe cei doi polițiști cu exercitarea unor violențe fizice și l-ar fi lovit pe unul dintre ei.

Conducătorul auto a fost arestat preventiv pentru cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 290 Cod Penal, inclusiv promisiunea, nu doar oferirea sau darea de bani ori alte foloase, reprezintă infracțiune de dare de mită și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Sursa: Realitatea de Arges