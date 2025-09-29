ANM: VREME RECE, PLOI ŞI NINSORI LA ALTITUDINI DE PESTE 1700 DE METRI, PÂNĂ PE 2 OCTOMBRIE

O informare de vreme rece, ploi şi predominant ninsori la altitudini de peste 1700 de metri, valabilă în intervalul 29 septembrie, ora 10:00 – 2 octombrie, ora 10:00, a fost emisă, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În aceste zile, temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 11 şi 20 de grade Celsius, iar minimele între 1 şi 10 grade, cu valori mai mici în depresiuni.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar în estul Transilvaniei şi în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantităţi de apă de 20…25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1700 de metri, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 centimetri.

Potrivit ANM, vremea se va răci și în Capitală, unde cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, iar vântul va fi slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 16…18 grade Celsius şi cea minimă de 8…9 grade Celsius. Condiţiile de ploaie vor fi mai ridicate spre finalul intervalului.