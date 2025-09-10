APPLE A DEZVĂLUIT NOUA SERIE IPHONE 17

Apple a prezentat, marți, o nouă generație de iPhone, inclusiv un model elegant numit iPhone 17 Air, precum și alte dispozitive, în încercarea de a stimula reînnoirea telefoanelor și vânzările înaintea sezonului cumpărăturilor de sărbători.

Compania din Cupertino (California) a păstrat în mare parte prețurile dispozitivelor neschimbate față de anul trecut, dar a eliminat opțiunea de stocare de 128 GB din gama iPhone, notează Reuters.

IPhone Air

iPhone 17 Air, cel mai subțire model Apple de până acum, cu o grosime de 5,6 milimetri, pornește de la 999 de dolari și va fi disponibil începând cu 19 septembrie.

Poziționat între iPhone 17 standard și modelele Pro, Air introduce o nouă categorie premium în gama companiei.

Dispozitivul rulează pe același procesor A19 Pro ca iPhone 17 Pro, asociat cu cipul de rețea N1 și modemul C1X. Modelul, care acceptă doar eSIM, va fi disponibil în culorile Space Black, Cloud White, Light Gold și Sky Blue.

Directorii Apple au descris iPhone Air ca oferind „niveluri de putere comparabile cu MacBook Pro într-un iPhone”.

iPhone 17

Modelul iPhone 17 vine în cinci culori și are un ecran mai mare, de 6,3 inch. Dispozitivul aduce pentru prima dată ecranul ProMotion cu rată de reîmprospătare de 120 Hz pe un iPhone non-Pro.

Alimentat de cel mai recent procesor A19, construit pe tehnologie de 3 nanometri, iPhone 17 este conceput să gestioneze mai multe sarcini AI direct pe dispozitiv. Telefonul oferă acum 256 GB de stocare ca opțiune de bază.

Include, de asemenea, o nouă cameră principală de 48 de megapixeli și o cameră frontală îmbunătățită, cu un câmp vizual mai larg. Funcția „Center Stage” folosește AI pentru a ajusta automat orientarea fotografiilor.

iPhone 17 Pro

Apple a lansat și iPhone 17 Pro, cu preț de pornire de 1.099 dolari, iar versiunea Pro Max oferă pentru prima dată până la 2 terabytes de stocare.

Dispozitivul are o nouă carcasă unibody din aluminiu, împreună cu un design plat pe spate care găzduiește sistemul de camere.

Este alimentat de cipul A19 Pro și folosește o cameră cu vapori și apă deionizată, fiind primul iPhone răcit cu lichid, capabil să mențină performanța sub sarcini intense.

Modelul Pro adaugă și spate din ceramic shield, autonomie mai mare a bateriei și un sistem de camere îmbunătățit, cu senzor de 48 MP pe toate cele trei camere din spate, precum și o cameră frontală AI „Center Stage”.

AirPods Pro 3

Noul model are o anulare activă a zgomotului mai puternică decât generațiile anterioare și introduce traducerea live alimentată de Apple Intelligence, care poate fi activată printr-un gest.

Căștile au un design mai mic și vin cu noi dopuri din spumă pentru o fixare și o izolare mai bună. De asemenea, adaugă funcția de măsurare a ritmului cardiac în timpul antrenamentelor, prin cel mai mic senzor de ritm cardiac al Apple, oferind date de fitness fără accesorii suplimentare.

Autonomia este de până la opt ore cu anularea zgomotului activată.

Apple a fixat prețul noilor căști wireless la 249 de dolari, vânzările începând pe 19 septembrie.

Apple Watch

Apple a prezentat noua gamă de ceasuri inteligente:

Series 11, la 399 dolari

SE 3, la 249 dolari

Ultra 3, la 799 dolari

Compania a evidențiat noi funcții de sănătate și siguranță, inclusiv o alertă de hipertensiune pe Series 11 și conectivitate prin satelit pe Ultra 3.

Apple a precizat că funcția de detectare a hipertensiunii nu a primit încă aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA.