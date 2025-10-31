ATENŢIONĂRI PRIVIND POSIBILE FRAUDE DE BLACK FRIDAY

Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online. Infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru reduceri şi de volumul mare de tranzacţii online şi recurg la site-uri false sau site-uri clonă, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii, pentru a extrage informaţii sensibile, mai ales datele de pe card.

Pe de altă parte, amatorii de reduceri pot primi mesaje care par a fi transmise în numele unor instituţii sau companii cunoscute, dar care trebuie tratate cu maximă prudenţă, în special dacă au fişiere ataşate, link-uri ori domenii suspecte – avertizează Asociaţia Română a Băncilor, Poliţia Română şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, pornite într-o campanie comună de combatere a fenomemnului.

Nu în ultimul rând, utilizatorii sunt sfătuiţi să fie atenţi la ofertele nerealist de avantajoase (prea bune ca să fie adevărate). Reduceri de 80-90% la produse de brand sau la dispozitive scumpe reprezintă, în majoritatea cazurilor, semnale clare de fraudă