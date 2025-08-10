ATLETISM: ŞTEFANIA UŢĂ E CAMPIOANĂ EUROPEANĂ!

Atleta Ștefania Uță a devenit campioană europeană la 400 metri garduri în cadrul Campionatelor Europene de Atletism U20 din Finlanda, după o cursă decisă pe linia de finiș.

Cu 55.55 secunde, eleva Alinei Enescu a stabilit și un nou record al competiției. Pentru ea este cea mai bună performanță a carierei.

Ștefania a depasit-o pe franțuzoaica Tumba cu o sutime de secundă, aceasta fiind cronometrată în 55.56 secunde. Pe locul trei a terminat atleta din Letonia, Hambidge, cu timpul de 56.71.

Este a doua medalie pentru România după cea de argint obţinută vineri de Daria Vrînceanu la triplusalt cu o performanţă ce a măsurat 13.75 metri.

La aceeași competiție, Ștefania Balint, sportivă legitimată la ACS Luca Brașov a ratat accesul în finala probei de 400 de metri, având al 10-lea timp în seriile semifinale.