AUSTERITATEA LUI BOLOJAN I-A LOVIT ÎN PLIN PE PRODUCĂTORII DIN PIEȚE VIDEO

Taxele adoptate de Guvernul Bolojan au dus inflația la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, iar puterea de cumpărare scade dramatic. Acest lucru se simte cel mai bine în piețe, unde producătorii, chiar dacă n-au modificat prețurile, văd cum clienții se uită de două ori înainte de a cumpăra și uneori pleacă cu mâna goală.

Producătorii români se străduiesc din răsputeri să nu scumpească alimentele pe care le scot la vânzare. Chiar și așa, cumpărătorii sunt tot mai economi, iar unii vin doar să privească și să întrebe de preț, fiindcă nu își mai permit, potrivit unui reportaj prin piețe realizat de Realitatea Plus.

Aceeași observație a făcut-o și un bărbat care vinde legume. Deși n-a schimbat prețurile, el îi vede pe vârstnici cum se străduiesc să numere fiecare bănuț. Dacă situația din țară se va înrăutăți, spune bărbatul, nu vede altă opțiune decât să plece în străinătate.