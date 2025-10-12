AUSTERITATEA NU E PENTRU TOȚI. CÂT CÂȘTIGĂ JUDECĂTORII DE CARE DEPINDE SOARTA LUI BOLOJAN

Judecătorii Curții Constituționale încasează venituri uriașe! Este vorba despre salarii care depășesc 40 de mii de lei la care se adaugă mai multe sporuri. Doar cel de solicitare neuropsihică este de 25% din indemnizația brută. Judecătorii CCR sunt cei care trebuie să decidă soarta pensiilor speciale, iar în funcție de hotărâre Ilie Bolojan ar putea demisiona.
JUDECĂTORII CCR ÎNCASEAZĂ SALARII ȘI SPORURI URIAȘE
Simina Tănăsescu, președinte CCR
indemnizație brută – 47.074 de lei
spor pentru risc și suprasolicitare psihică (25% din indemnizația brută) – 11.769 de lei
spor pentru confidențialitate (5%) – 2.354 de lei
indemnizație pentru titlul științific de doctor – 950 de lei
SURSA: Realitatea PLUS
Veniturile celorlalți judecători:
indemnizație brută – 45.260 de lei
spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică (25%)- 11.315 lei
spor pentru confidențialitate (5%) – 2.263 de lei
indemnizație pentru titlul științific de doctor – 950 de lei
SURSA: Realitatea PLUS
Prim-magistrat asistent
indemnizație brută – 34.386 de lei
spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică (25%) – 8.597 de lei
spor pentru confidențialitate (5%) – 1.719 lei
indemnizație pentru titlul științific de doctor – 950 de lei
SURSA: Realitatea PLUS