AVOCATUL IANCU TOADER, ÎN FAȚA PROCURORILOR ANTICORUPȚIE. AUDIERI-MARATON ÎN DOSARUL MAFIEI GUNOAIELOR: NOI DATE CHEIE

Sunt în continuare audieri-maraton la DNA, în dosarul destructurării mafiei gunoaielor din dosarul Romprest. Cercetările se apropie de final, având în vedere că procurorii au găsit probe-cheie. Avocatul Iancu Toader a ajuns, miercuri, în sediul Direcției Naționale Anticorupție.

Astăzi procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus noi audieri în dosarul Rompres, respectiv în dosarul al destructurării mafiei gunoaielor.

În urmă cu puțin timp, în fața procurorilor a ajuns avocatul Iancu Toader, acesta fiind citat la audieri, dar și directorul financiar al companiei Romprest pentru a da mai multe explicații în fața procurorilor.

Știm foarte bine că încă de acum mai multe luni procurorii cercetează în amănunt acest dosar în urma unei plângeri depuse în anul 2022 pentru fapte grave de corupție, având în vedere că o parte din acționariatul companiei Romprest pregătea să acapareze procentele de 10% deținute de statul român din compania CNAB. În acest sens, au avut loc audieri ale unor persoane-cheie din instituțiile statului, de la CNAB, dar și din Ministerul Transporturilor.

Surse au declarat pentru Realitatea PLUS că în săptămânile trecute au fost audiați mai mulți martori cheie iar pe masa procurorilor, la dosar, sunt atașate mai multe mailuri, dar și rapoarte falsificate prin care se pregătea acapararea acestor procente importante din compania Romprest, deținute de către CNAB.

Procedurile se apropie de final și nu ar fi exclus să vedem măsuri preventive sau chiar ca acest dosar să fie trimis în judecată.