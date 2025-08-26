BNR AVERTIZEAZĂ CĂ „PACHETUL 2″ VA ÎMPINGE PREȚURILE SPRE 9%

De către
Realitatea de Arad
-

Inflația rămâne principala vulnerabilitate a economiei românești în 2025. Minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de Administrație al BNR din 8 august confirmă că prețurile cresc mai repede decât era anticipat, iar noile măsuri fiscal-bugetare – cunoscute sub denumirea de „Pachetul 2″ – vor accentua această tendință.

În ciuda acestor presiuni, banca centrală a decis să mențină dobânda-cheie la 6,5%, mizând pe un echilibru dificil între combaterea inflației și susținerea economiei.

Inflația urcă peste așteptări

Potrivit BNR, rata anuală a inflației a crescut la 5,66% în iunie, de la 4,86% în martie, evoluție explicată în special prin scumpirea alimentelor. Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat o creștere accentuată a prețurilor la fructe și legume, fenomen resimțit în toată regiunea.

Mai îngrijorător pentru BNR este faptul că și inflația de bază (CORE2 ajustat) – care exclude elementele volatile precum energia sau produsele alimentare neprocesate – a crescut la 5,7%, după ce anterior intrase pe o pantă descendentă. Acest indicator arată că presiunile inflaționiste sunt mai adânci și persistente decât s-ar putea crede la prima vedere.

Decizia BNR: prudență, nu agresivitate

Consiliul de Administrație al BNR a decis să mențină neschimbată dobânda-cheie la 6,5%, precum și coridorul de dobânzi (facilitatea de creditare – 7,5%, facilitatea de depozit – 5,5%).

De ce această decizie, în condițiile în care inflația accelerează? Explicația oficială este că o înăsprire suplimentară a politicii monetare ar afecta creditarea și ar frâna creșterea economică, într-un moment în care activitatea economică încetinește deja.

Cu alte cuvinte, BNR alege să rămână vigilentă și să transmită un mesaj de stabilitate, păstrându-și totodată marja de manevră pentru intervenții viitoare.

„Pachetul 2″: taxe mai mari, inflație mai mare

În centrul discuțiilor din cadrul BNR s-a aflat Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, intrat în vigoare la 1 august. Acesta prevede:

– majorarea TVA la mai multe bunuri și servicii,
– creșterea accizelor la carburanți și alcool,
– eliminarea unor facilități fiscale.

Impactul acestor măsuri este considerabil. Potrivit noilor estimări, inflația ar putea atinge un vârf de 9,2% în septembrie, urmând să coboare spre 8,8% la sfârșitul anului.

Astfel, Pachetul 2 acționează ca un șoc inflaționist suplimentar, venit peste scumpirile generate de alimente și energie.

Dublul rol al Pachetului 2

BNR atrage atenția că efectul măsurilor fiscale este unul cu două fețe:

– Pe termen scurt, ele pun presiune pe prețuri și cresc inflația.
– Pe termen mediu, reducerea consumului și temperarea cererii agregate ar putea contribui la scăderea treptată a inflației, spre ținta de 2,5% ± 1 punct procentual.

Problema este însă de încredere: dacă populația și firmele anticipează că prețurile vor continua să crească, acestea își vor ajusta comportamentul – prin majorări salariale, ajustări de tarife și scumpiri suplimentare – ceea ce poate prelungi spirala inflaționistă.

Economia încetinește

Minuta BNR notează că activitatea economică a fost mai redusă decât așteptările în prima parte a anului și se va tempera în trimestrele II și III 2025.

În aceste condiții, politica monetară trebuie să navigheze între două pericole:

– inflația ridicată, care erodează puterea de cumpărare și destabilizează economia
– risc de recesiune, dacă măsurile fiscale și dobânzile mari frânează prea mult consumul și investițiile

Concluzie: un echilibru fragil

Mesajul BNR este limpede: România traversează o perioadă de inflație ridicată prelungită, care va dura cel puțin până la finalul lui 2025.

„Pachetul 2″ adaugă o presiune suplimentară, complicând sarcina băncii centrale. În lipsa unor așteptări inflaționiste bine ancorate și a unei politici fiscale predictibile, lupta cu inflația riscă să fie mai lungă și mai costisitoare decât anticipa toată lumea.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.