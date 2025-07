BOLOJAN: „PENSIONARII CU PESTE 3.000 DE LEI VOR FI IMPOZITAȚI CU 10%”. DECIZII DE ULTIM MOMENT PENTRU SALARIAȚI

Noile măsuri, așteptate de români cu sufletul la gură, au fost anunțate de premierul României în cadrul unei conferințe de presă. Premierul a anunțat și măsurile ce urmează a fi operate în domeniul pensiilor și salariilor.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat importanța urgentă a corectării deficitului bugetar, evidențiind precedentul dureros din 2010.

„Am avut cel mai mare deficit din UE și al doilea din ultimii 30 de ani. Cel mai mare a fost în 2010, puțin mai mare ca cel de anul trecut, și vă rog să vă aduceți aminte că guvernele de atunci au fost nevoie să crească TVA de la 19 la 24% și să taie salariile din sectorul public cu 25%.”

El a avertizat că situația actuală este critică și că timpul pentru intervenție este foarte scurt.

„Suntem într-o situație nu foarte diferită, dar în ceasul al 10-11- lea și nu trebuie să stăm până ajungem cu spatele la zid.”

Prim-ministrul a explicat consecințele grave ale inacțiunii în fața acestei crize.

„Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte multe aceste măsuri ar fi câteva consecințe precum intrarea în incapacitate de plată. Ar însemna că creditorii noștri nu ne-ar mai împrumuta și nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile.”

Pentru a crește veniturile la bugetul asigurărilor sociale, se vor extinde categoriile de contribuabili.

„Vor crește contributorii la CNAS. Măsurile înseamnă două direcții, aplicare contribuții la pensiile de peste 3.000 de lei și eliminarea unor excepții în așa fel încât să creștem de la puțin peste 6 milioane la 8 milioane de contribuabili. La o pensie de 4.000 de lei, se va plăti diferența de la 4.000 la 3.000, adică 100 de lei.”

Plafonarea pensiilor și salariilor

Pentru anul viitor, Guvernul propune o plafonare temporară a pensiilor și salariilor.

„Vom propune o măsură temporată. Ca și anul viitor pensii și salarii să rămâne plafonate. Este o măsură strict pentru anul următor.”

Primul ministru a reiterat gravitatea situației și riscurile neacțiunii.

În ceea ce privește companiile de stat, Bolojan a vorbit despre necesitatea unei gestionări mai eficiente.

„Cheltuieli mai eficiente, reducerea subvențiilor și asigurarea transparenței și performanței acestor companii.”

Referitor la sporurile salariale, se anunță o reanalizare serioasă pentru a evita abuzurile.

„Reanalizarea unor sporuri aplicate în cascadă. Avem ministere cu sporuri de 50-45%. Prin două astfel de operațiuni și-au dublat salariile.”

În privința situației din sănătate, premierul consideră că nu există motive reale pentru grevă.

„Cei din sănătate nu au niciun motiv să facă grevă pentru că nu le sunt afectate drepturile salariale. Există doar TESA care e afectată de sporuri de condiții vătămătoare. Nu există niciun motiv să facă grevă, dar, sigur, sunt deciziile sindicatelor. Am avut un contact și mâine sau poimâine cu siguranță ne vom vedea.”

