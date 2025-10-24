BOMBA ZILEI: BOLOJAN A MODIFICAT LEGEA ÎN INTERES PROPRIU CA SĂ POATĂ STA ÎN VILA LUI BĂSESCU

Este informația acestei zile! Premierul Ilie Bolojan modifică legea în interes propriu. Potrivit unor surse, premierul a dat ieri o hotărâre de guvern în care a schimbat destinația vilei din Gogol, pentru a putea locui el acolo. În imobilul din Nordul Capitalei, doar foștii șefi de stat puteau locui.

Scandalul vilei de protocol a președinților ia amploare! Ilie Bolojan a dat o hotărâre de Guvern, aflată pe agenda confidențială a ședinței, prin care a schimbat destinația vilei din Strada Gogol. Totul pentru ca premierul să poată locui acolo cu acte în regulă.

Ioana Dogioiu le-a pus pumnul în gură jurnaliștilor și a refuzat să răspundă la întrebările legate de vila de protocol a lui Ilie Bolojan. Aceasta s-a eschivat și nu a spus clar dacă Guvernul a schimbat destinația vilei din Gogol, astfel încât Bolojan să poată locui în ea.

„Vă rog să ne mai precizați și dacă pe agenda ședinței de astăzi a existat o hotărâre de Guvern prin care s-a schimbat destinația unei vile de protocol din strada Gogol. Agenda publică a ședinței de Guvern ați avut-o la dispoziție. Ce e pe agenda publică ați avut la dispoziție. Și ne puteți spune și dvs dacă a fost o astfel de hotărâre de Guvern? Agenda suplimentară este agendă publică. Ați avut la dispoziție agenda ședinței de guvern de astăzi”, a declarat purtătoarea de cuvânt al Guvernului Bolojan.

În vila de pe strada Gogol a locuit chiar Traian Basescu înainte de a fi declarat colaborator al securității, în anul 2022.