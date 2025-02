CĂLIN GEORGESCU, DESPRE ANULAREA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE: A FOST O LOVITURĂ DE STAT COMANDATĂ DE ADMINISTRAȚIA BIDEN ȘI UE / VIDEO

Președintele ales, Călin Georgescu afirmă, în interviul acordat jurnalistului Mario Nawfal, că decizia de anulare a scrutinului prezidenţial în România a fost luată de judecătorii Curţii Constituţionale (CCR) şi de preşedintele din acel moment, Klaus Iohannis, acuzând că este vorba de o ”lovitură de stat” comandată de fosta Administraţie Joe Biden şi de Uniunea Europeană.

Mario Nawfal: Vreau să revin la cine a luat de fapt decizia. Teoretic, sunt nouă judecători ai Curţii Constituţionale?

”Exact, nouă judecători ai Curţii Constituţionale, plus unul, fostul preşedinte Iohannis. Deci, zece persoane decid în locul a nouă milioane de oameni. Aşa a fost, atât de simplu”, a afirmat Călin Georgescu în interviu.

Totul a fost în bază voluntară. Totul. Nu am avut buget.

E ușor. Mai mult, când mă gândesc, înțeleg cum a fost.

În mod nou, am fost foarte clar, dacă îmi permiteți, pentru că am învățat românii să lucreze pentru demnitatea lor, nu pentru bani. Și cu acest lucru, sistemul a fost învins.

A fost o descindere la managerul tău de campanie în urmă cu doar două zile.

Da, da, a descins poliția.

Și chiar aici, în casa prietenului tău, au fost polițiștii la poartă, puțin mai târziu.

Da, da, da. E foarte greu. Și cu acest lucru, ne clarificăm că nu există democrație.

Este absolut un șoc. Violența pe care o găsim.

Călătoresc românii. Ca am spus încă, am fost la București, am o echipă în București, în Cluj, pentru o companie a mea. Și întotdeauna am văzut ceea ce cunosc oamenii.

Cu această situație, expunem corupția. Ai înțeles punctul meu? Deci, să-mi spui foarte clar.

Deci, ei au anulat alegerile, da? Al doilea rând al alegerilor a fost anulat, ilegal și neconstituțional. Al doilea rând, pe 6 decembrie, corect? Și, de obicei, situația a fost rapidă, niciunul nu poate înțelege pe moment. Pentru că a fost un șoc pentru toți.

Dar, după aceea, am înțeles că este destul de bine, pentru că, într-o zi după 6 decembrie, corupția a fost expusă și am ajuns la masă cu lucruri pe care nu le-am crezut până când nu a fost posibil.

Este similar cu președintele Trump. Când au început să-l atace pe președintele Trump, tot ce au făcut era să se expună. Toată lumea a fost expusă așa.

Exact.

La un alt nivel, am vorbit cu unul dintre tinerii mei, aici, în România, până la interviul cu Simion, și a spus: Mario, au spus că de 35 ani noi trăim în democrație, dar acum vedem că totul este fals. Da, exact așa a spus.

Deci, corupția a fost expusă. Corect?

Totul a fost fals. De fapt, nu a fost mai mult. Nu a fost nimic.

Pentru că, altfel, poți spune că democrația merge mai departe. Deci, justiția nu există. Poliția nu există.

Judecătorii. Judecătorii sunt niște marionete. Ne gândim.

Deci, absolut. Și, știi, pot să-ți garantez că este momentul în care oamenii au înțeles. Și asta trebuie să fac, cu siguranță, pentru a depolitiza sistemul judiciar și serviciile secrete.

Cu siguranță. Trebuie să fac asta. Pentru că partidele politice și politica în general sunt într-un război paralel, toate astea au distrus țara.

Deci, în primul rând, vreau să fiu președintele păcii. Exact așa am spus multe ori.

Și, în al doilea rând, să depolitizez sistemul judiciar. Ok? Și serviciile secrete, cu siguranță.

Problema aici, în România, este că lucrurile politice în general, politicienii politizează totul. Chiar și șoferii, menajerele.

Da, da.

Deci, doar pentru a începe conversația, ce s-a întâmplat în România este, din ce înțeleg, că trebuie să vă adresez acum cu domnule președinte. Și ar trebui să fiți în versiunea voastră a Casei Albe, ceea ce ai aici, în Parlament, în România. Asta e ce trebuie să se întâmple acum.

Vreau să vă numesc ,,președinte“ pentru că așa este corect! Dar, să fim sinceri, am fost îngrijorați să spunem aceste lucruri, considerând cum totul în sistemul judiciar a fost politizat împotriva dumneavoastră, domnule președinte. Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat în România?

De ce nu sunteți președinte acum?

Simplu, politicienilor le-a fost frică de ce am spus. Lor le-a fost frică că vor pierde puterea și controlul.

Pur și simplu au anulat alegerile.

Au anulat alegerile. Pur și simplu. Exact asta s-a întâmplat. Eu am spus că totul trebuie depolitizat, sistemul judiciar și serviciile secrete. Nu vor să piardă puterea. Cât este mai mare cu atât frica este mai mare.

Ei nu au vrut să piardă controlul și potențialul pe care îl aduce.

Totul este despre lăcomie și despre frică. Și pentru că vorbim despre frică, ei acționează ilegal. Totul este legat de bani.

O să detaliem mai mult despre asta. Probabil că este cea mai importantă chestiune, revenim mai târziu. Ca să înțeleagă publicul: nu se aștepta nimeni să obțineți mai mult de 5% din voturi, corect?

Îmi amintesc de Trump în 2016. Nimeni nu se aștepta ca Trump să câștige. Deci nimeni nu se aștepta să obțineți mai mult de 5% din voturi. Este adevărat.

Așa că ați oobținut 23%. Ați fost pe primul loc. Și pe locul 2 cred că Simion, cu 20% din voturi. Cel care vă este prieten.

Deci ați fost un candidat despre care s-a spus că nu va ajunge nicăieri. Și ați explicat că nu a fost nevoie de finanțare. O mișcare de bază.

A fost o mișcare de bază, din nou.

Și, de fapt, ați fost de la început pe locul 1.

Și apoi, ziua 1 al celui de-al doilea scrutin, care a fost pe 6 decembrie, anul trecut.

A început.

Cred că au fost numărate 50.000 voturi.

Aproximativ, da.

Și majoritatea au fost..

70% au fost de partea mea.

Și când a fost așa, în aceeași zi, au anulat alegerile și au folosit teza rusă împotriva dumneavoastră. Și v-au numit candidatul Rusiei. Dumneavoastă nu vorbiți rusă, vorbiți engleză, am înțeles. Ați fost în trecut în USA, vorbiți germană, am înțeles.

Da, germană, engleză, franceză, română…

Și ei au spus că sunteți o marionetă a rușilor. Unul dintre colegii mei a spus: când toate acuzațiile pică, putem da oricând vina pe Rusia.

Dar uite, da, exact. Când vrei să găsești ceva, acuzi Rusia și ești o parte din sistem. Dar, știi, ideea este că toate acuzațiile aduse se aseamănă cu ce i s-a întâmplat președintelui Trump, este același lucru. Este aceeași poveste. Doar că au schimbat numele Trump cu Georgescu. Exact.

Exact același lucru.

Nu, au făcut mai rău, domnule Georgescu, au făcut mai rău. Cu Trump, l-au atacat într-un fel determinant și au folosit teza rusă, dar nu au anulat alegerile. De aceea mai am speranță în sistemul politic din America, în democrația noastră. Cu dumneavoastră, au făcut mai rău.

Deci, acum am o comparație aici. Cum se compară Trump cu Georgescu? La Trump: Rusia a manipulat alegerile. La Georgescu: Rusia a manipulat prin social media.

La Trump: Isterie media. Investigație FBI. Și o comisie specială a Consiliului. Toate, fără probe.

La Georgescu: toate canalele media au spus același lucru. Rapoartele serviciilor secrete și alegerile au fost blocate cu totul.

Exact, exact.

Dar vreau să vorbesc despre ce au făcut prin această decizie.

Tehnic, aveți, cred, 9 judecători, 9 judecători constituționali.

9,exact, 9 judecători. Plus unul, fostul președinte, Iohannis. Deci, 10 oameni au decis, în fapt, pentru 9 milioane.

Așa. Doar așa, simplu.

Și au votat… Încă un moment. Nu ai auvut un contracandidat?

Contracandidatul, Elena, a spus aceeași lucru. Ea a criticat, de asemenea, ce s-a întâmplat la alegeri. Este adevărat?

Da, exact. Și, de asemenea, doamna Lasconi și președințele anterior, Băsescu. Le-au recunoscut câteva zile mai târziu.

Asta a fost o intervenție politică.

Le-au spus în public?

Exact, în public, da. Dar o intervenție politică. De fapt, știm foarte bine că toată lumea din România a știut că a fost un coup d\”etat, dictat de afară, și a fost implementat aici, prin sistemul oligarhic.

Haideți să continuăm. Când spunem că a fost comandat de afară.. România este o democrație consolidată, 20 milioane de oameni.

Comandat de afară înseamnă, în primul rând, administrația Biden. Știm foarte bine. Și, de asemenea, este absolut oficial Blinken din administrația Biden a fost implicat aici pentru a opri alegerile. Știe toată lumea asta.

De asemenea, Uniunea Europeană a fost implicată în acest proces. Pentru a bloca alegerile. Deci, toată lumea știe asta.

Da, Blinken.. Exact, exact.

Deci, să vă faceți o idee, au legături aici cu sistemul financiar și toată această corupție care este aici. Și, bineînțeles, au văzut în mine persoana care poate închide toată rețeaua lor.

Da, deci, Blinken a fost unul dintre primii care au spus în public că există interferență rusă. Cu toate că nu are nicio legătură cu politica din România.

Bineînțeles, nu are nicio legătură cu aceea. Dar, nu este doar despre asta. A fost clar o intervenție din partea lor și toată lumea știe asta.

Deci, spune Blinken că intervenția rusească a fost la nivel mare și bine finanțată. De ce spune Blinken spune asta?

Aceasta este prima întrebare. Dacă vorbești despre interferență în alegeri.

Cel mai important este că românii conștientizează că sistemul este corupt. Exact, și este o iluzie în relație cu ce a fost și ce s-a întâmplat, pentru că, vorbim despre baza democrației, ceva trebuie să se înbunătățească.

Au anulat alegerile. Ce poate fi mai rău…

Și nimeni, nimeni nu a putut să facă nicio intervenție. Trebuie să înțelegi asta. Nimeni.

Nimeni și nimeni din UE?

Exact. Dar, știi, unii spun că UE a avut un rol important.

Ai, Thierry, Thierry a spus că…

Da, da, acesta… El, de fapt, acoperă marionetele din New York, corect?

Da, el a spus, am citatul aici: am făcut-o în România, posibil să anulăm alegerile și în Germania.

Și el a făcut referire la intervenția lui Elon în alegeri, referindu-se la postările online. Asta se numește intervenție la alegeri. Dar, când Soroș finanțează pe unii…

Rețeaua lui Soroș din România va fi blocată, cu siguranță, pentru că a făcut o mulțime de lucruri rele pentru țara mea și pentru oamenii mei.

Când vei ajunge președinte, vei Interzice rețeaua Soroș?

Din primul minut, ca să știți!

Pentru că toate lucrurile care au fost făcute de Rețeaua Soroș nu sunt doar împotriva democrației ca să vă expun catastrofa până la capăt. Sunt lucruri împotriva culturii, tradiției, toate lucrurile pe care România ca și alte țări le pierde.

Deci, Soros și, din nou, Soros să fie dat afară total din această țară.

Total înseamnă total. Nu, nu, nicio discuție, nicio negociere pe acest subiect.

Deci, am făcut interviuri cu mai mulți lideri diferiți din țări europene. Ei mi-au arătat că există o temă comună a interferenței Fundației lui Soroș.

Poți să-mi spui mai mult, cum funcționează în România? Cum face cineva ca Soros așa ceva?

Pentru început, el a fost printre primii străini care au venit în România în 1990. Dar cel mai important lucru e că el a capturat partea sinistră a organizațiilor, știi? Și toate proiectele pe lângă cele ale Fundație Soroș pentru o societate deschisă, sau cum se numește, e vorba de alți bani. Dar separat de asta, toate reețele, toate ong-urile, au fost suportate de rețelele lui, cu un obiectiv foarte clar, cum putem face să anulăm cultura.

Exact asta s-a întâmplat astăzi.

Deci, sunt țintiți toți cei care rivalizează cu valorile sau obiectivele lor. Exact.

Deci, toată tradiția noastră. Cultura, importanța noastră, lucrurile naționaliste, pe care le avem, au fost distruse, pas pe pas. Totul a fost relaționat cu, bineînțeles, lucrurile noastre, a fost relaționat cu valorile Occidentului, pentru a schimba totul.

În loc de valori. Exact. Exact, pentru a schimba cultura noastră.

De asemenea, acum, de asemenea, am pierdut hegemonia culturii noastre, ce este absolut clar, dar nu total, pentru a nu reziste. Ok.

Dar acesta a fost punctul mai important, din nou, cultură, și, bineînțeles, educație.

Pentru că, în momentul în care educația a fost schimbată în o țară, ai capturat țara. Bineînțeles? Acesta este punctul mai important al jocului.

De asemenea, educația a fost aproape total schimbată. Au adus diferite școli private, universități private, în general, sistemul, care a fost, de asemenea, foarte puternic. Înseamnă, toată generația, am avut un centru de valori foarte puternice, o educație foarte puternică.

România a fost o țară foarte cunoscută, aveam valori inginerie, agricultură, cu multe alte lucruri. Și acum nu mai este așa mai mult.

Încerc să înțeleg cum sunt lucrurile acum. Mi se pare suprarealist să pun întrebări unui domn care ar trebui să fie președintele uneia dintre cele mai mari democrații în Europa. Cred că este, probabil, în top 15 în funcție de populație.

Și mi-ai spus mai devreme, nu știu dacă s-a înregistrat sau nu, că faci interviul aici pentru că ești în siguranță. Nu ai nici măcar un birou. Șeful tău de campanie, care a avut casa percheziționată, această casă a fost percheziționată.

Percheziționată de poliție. Da, da!

Și știu că ai fost și tu o țintă pentru poliție.

Oh, da. Permanent. Până la ultimele săptămâni.

Absolut.

Așa că, poți să-mi spui ce se întâmplă acum? Vreau doar ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă în spatele acestor lucruri. Cred că, în continuare, sunt oameni care cred că alegerile vor fi în mai.

Da.

Aceasta este o altă fraudă, de fapt, a sistemului. Înseamnă că noile alegeri vor fi o fraudă mai mare decât ce s-a întâmplat. Pentru că noile alegeri înseamnă că nu luăm în considerare votul dat, chiar dacă a fost aprobat, în primul tur.

Și facem noi alegeri. De ce? De ce facem alegeri noi?

Pentru că, de fapt, avem o campanie. Și, de fapt, a costat aproape 300 milioane de dolari. Ce s-a întâmplat cu acești bani?

Ce faci cu banii oamenilor? Sunt întrebări legitime.

Dar, din nou, întrebarea ta are legătură cu primul rând, în sensul că sistemul nu vrea să plece pentru că nu vrea să piardă puterea.

Iar lăcomia lor nu poate fi înlocuită cu nimic. Simplu, ei nu pot accepta că poporul îi poate controla oamenii să-i controleze. Și, exact asta a fost campania mea.

Președintele să fie în serviciul oamenilor. Sunt în sprijinul lor. Sunt în slujba lor. Susțin clasa muncitoare, susțin familiile muncitoare.

Sunt din popor și pentru oamenii din România. Și asta a schimbat total sistemul alegerilor. Și, de la 1% în sondaje, am ajuns la 20%

23%. Care nici acela nu era procentul real.

Crezi că a fost mai mare? Cu siguranță. Pentru că, să știm, realitatea a fost aproape 30%, dar nu asta contează.

Important este că am câștigat primul tur, dar și pe al doilea împreună cu poporul român. Pentru că eu nu am avut un partid în spate, de partea mea sunt oamenii din România.

Ce poți să îmi spui, ești o țintă acum pentru sistem? Tu și ceilalți de lângă tine?

Poți să mergi pe aceste lucruri care se întâmplă acum pentru a ținti spre tine și ceilalți pe lângă tine? Vă reamintesc, ținem acest interviu în casa prietenului tău, pentru că te simți în siguranță aici. Da.

Vorbim de casa managerului tău de campanie. Deci, poți să-mi spui mai multe despre ce se întâmplă în spate, despre ce țintă vorbim?

Sistemul a văzut că am un suport plin din partea oamenilor din România. De fapt, acum am mai mult de 80%. Și, de aceea vor să intimideze pe toată lumea și să vedem că…

Este așa?

Simt că nu au învățat niciun lucru de la Trump. Cu cât s-au chinuit să-l atace mai mult, cu atât a câștigat mai mult.

Exact, îi fac o favoare. Procentele sunt mai mari.

Exact.

De fapt, au făcut… De asemenea, am spus că eu am buget zero, care, chiar acum, lucrează pentru mine.

Sunt la telefon.

Lucrează pentru tine. Lucrează pentru mine. Vreau să spun, cu cât se chinuie mai mult, cu atât e mai mare dezastrul pentru ei.

Pentru că oamenii își dau seama, dacă am ceva, pun totul pe masă. Nu am nimic. Sunt absolut curat.

Nu, nu există dovezi pentru toate aceste lucruri.

Crezi că există o posibilitate în care pot să îți însceneze ceva?

Acum sunt în această poziție, da pot să îmi însceneze ceva. Absolut. Dar, știi, noi suntem oameni.

Românii sunt creștini și cred în țara lor și în Dumnezeu. Deci, ceea ce facem, știm că Dumnezeu este cu noi, așa că niciunul nu poate face asta.

Știi, Elon a avut o declarație interesantă. A spus, cum poate un judecător să anuleze alegerile și să nu fie considerat un dictator?

Legea este o tiranie, acum. Deci, este o dictatură și este un precedent, pentru orice altă țară ce se întâmplă în România.

Pentru mine, întrebarea este cum e posibil să nu existe nicio intervenție, nici… nicio poziție, o poziție oficială, de la nimeni, din Uniunea Europeană.

Nu spun pentru altele, dar pentru Europa, este foarte important. Pentru noi, vorbind despre Statele Unite, partnershipul nostru, Mario, înainte de orice alte lucruri, reprezintă libertate. Pentru că Statele Unite construiesc baza pentru democrație și democrația a fost anulată de aceștia.

Deci, partnershipul înainte de unul economic, unul militar, NATO, este libertate. Statele Unite trebuie să înțeleagă azi, pentru că dacă SUA nu găsesc modul să lupte pentru libertate, cine va luta pentru libertate? Cineva care mă uită la asta?

Cum? Acesta este partnershipul real, pe care îl aștept cu și doar împreună cu Statele Unite, pe care l-am spus foarte bine, este partenerul cel mai important, special acum, cu președintele Trump și Vance. Este foarte important, pentru că toate aceste idei sunt aceleași.

Programul meu, mâncare, apă și energie, ați văzut prezentarea nu doar președintele Trump, dar și secretarul Statelor Unite, Kennedy, despre agricultură, despre mâncare pentru copiii noștri, în ordine să nu… Poate să facă America sănătoasă. Exact, să facă America sănătoasă din nou.

Exact, să facă România sănătoasă din nou. Cum? Cu mâncare, cu apă, cu energie.

De ce trebuie să import energia sau alte lucruri pentru a avea aici? Deci, este totuși nonsens. Știți?

Vreau să spun, România, acum, 90% din mâncare este importată, ce nu doar este o nebunie. Este un atac nu doar la democrație, la… Este corupție. Este un atac la economie, o țară care poate produce pentru toată Europa totul să importe 90% din mâncare.

Domnule Georgescu, nu știu cum oamenii pot să vă asculte și să vă numească pro-rus. Suntem aici și vorbim despre cum demersurile americane pentru libertate se oglindesc aici, în România. Și totuși vă numesc un candidat pro-rus. Chiar nu înțeleg, pentru orice român care vă ascultă, nu cred că există așa ceva.

Bine, bine, dar, e un fals. Ați văzut ce s-a întâmplat și cu președintele Trump. Și atunci s-a vorbit de o intervenție rusă. Este același lucru, sunt niște băieți mici, care nu au… Cred că mass media e pe moarte. Suntem într-o poziție în care orice ai face împotriva sistemului ești catalogat drept pro-rus.

Exact. În momentul în care te lupți pentru democrație, pentru libertate, ești paria. Paria înseamnă că ești pro-rus.

Eu sunt, în primul rând, pro-român. Și pentru că sunt pro-român, sunt paria.

Și ca paria ești pro-rus. Exact, aceasta este ideea.

