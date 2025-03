CĂLIN GEORGESCU, SPRIJIN PUTERNIC DIN PARTEA JURNALISTULUI LUI TRUMP ȘI MUSK

Călin Georgescu primește un nou semnal de susținere neprecupețită din partea jurnalistului preferat al administrației Trump, în special al lui Elon Musk. Într-o postare pe rețele, Mario Nawfal acuză graba cu care sistemul s-a mobilizat pentru blocarea candidaturii și subliniază rolul lui Remus Pricopie.

Curtea Constituțională se grăbește să conteste candidatura lui Călin Georgescu, a scris jurnalistul amintind de faptul că una dintre contestații a fost depusă de rectorul SNSPS, Remus Pricopie, despre care afirmă că este conectat la rețeaua mondială a lui George Sosoș.

???????????? ROMANIA’S CONSTITUTIONAL COURT RUSHES TO CHALLENGE CALIN GEORGESCU’S PRESIDENTIAL CANDIDACY

Less than 2 hours after Calin Georgescu submitted his candidacy, Romania\”s Constitutional Court registered 2 cases—likely aimed at blocking his bid.

