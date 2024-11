CE ARATĂ CASELE DE PARIURI. CIUCĂ, SINGURUL CANDIDAT DE DREAPTA RĂMAS ÎN CURSA PENTRU TURUL 2

Casele de pariuri oferă cote interesante pentru lupta prezidențială din 2024. Cotele reflectă tensiunea în creștere din cursa pentru turul 2 și șansele fiecărui candidat de a ajunge la cea mai înaltă funcție din stat.

Lupta pentru turul 2: Ciucă vs. Simion

Conform datelor de la Casa Pariurilor, bătălia pentru un loc în finala prezidențială se dă înte Nicolae Ciucă (PNL) și George Simion (AUR). Ciucă are cotă 2.10, iar Simion 1.90. Sunt urmați de Elena Lasconi, cotă 5.50 și Mircea Geoană, cotă 6.50. Conform caselor de pariuri aceștia par ieșiți din competiția pentru un loc în turul 2.

În ce privește șansele de a deveni Președintele României, ierarhia se schimbă. Dacă Marcel Ciolacu rămâne candidatul cu cele mai mari șanse, cotă 1.33, pe locul doi se află Nicolae Ciucă, cotă 3.33. Deși Simion are șanse să intre în turul 2, conform caselor de pariuri șansele de a câștiga turul 2 sunt mici. Candidatul AUR are cotă 8.88, sub Elena Lasconi (cotă 7.77), dar înaintea lui Mircea Geoană (cotă 9.99).

Potrivit pieței pariurilor, lupta pentru turul 2 se dă între Nicolae Ciucă și George Simion, iar lupta pentru victoria finală se dă între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

Turul 2 devine astfel decisiv. Calificarea lui Nicolae Ciucă complică situația lui Marcel Ciolacu, în timp ce calificarea lui George Simion îi dă șanse mari de a deveni viitorul Președinte al României.

În acest context, fiecare alegător devine crucial, iar mobilizarea este cheia succesului pentru Nicolae Ciucă. Cu șanse reale de a înfrunta Binomul PSD-AUR în turul 2, candidatul PNL trebuie să își coaguleze electoratul și să atragă voturi din toate segmentele societății.

Finalul prezidențialelor nu este încă decis. Votul din 24 noiembrie va scrie un nou capitol în istoria României.

Sursa: Realitatea Din PNL