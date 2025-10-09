CE AU DISCUTAT, DE FAPT, OANA ȚOIU ȘI MARCO RUBIO? ANCA ALEXANDRESCU ARUNCĂ BOMBA: ”SURSELE MELE SPUN CĂ S-AU EXPRIMAT ȘI NIȘTE ÎNGRIJORĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU LIBERTATEA DE EXPRIMARE”

Vizita Oanei Țoiu la Washington, unde s-a întâlnit cu Marco Rubio, a devenit rapid una dintre cele mai controversate deplasări politice ale momentului. În timp ce comunicatele oficiale au prezentat o întâlnire protocolară, Anca Alexandrescu suține că sursele sale, apropiate discuțiilor, spun că în spatele ușilor închise s-au purtat conversații mult mai sensibile, care au depășit cu mult tonul diplomatic afișat public.

„Vizita doamnei Țoiu la Washington. Să ne înțelegem, este foarte bine că s-a întâmplat. Dimineață am văzut postarea domnului Vladimir Ionaș care deplângea faptul că nu există niciun comunicat de la departamentul de stat. A venit seara, în jur de ora 19.00, a venit și comunicat de la Departamentul de Stat. Între timp, doamna Țoiu care s-a dus cu un echipaj de la o televiziune după ei, pentru că echipa de filmare a lui Nicușor Dan era ocupată. Astia de la televiziune s-au dus să le țină locul. Absolut grețos. Am înțeles, nu știu dacă domnul Rubio știe cu relațile interpersonale, că am văzut că doamna Țoiu știe. Nu mi s-a părut că domnul Rubio e vreun fan înrăit al doamnei Țoiu.

Sigur, că am făcut solicitare la MAE să ni se spună când s-a perfectat această vizită și când a plecat mai exact doamna Țoiu, că am văzut că i-a aranjat ei și o întâlnire la Hudson Institute. A fost George Simion în campanie pe acolo, e o vrăjeală, nu înseamnă absolut nimic. Vrăjeala cu ăia care vor să facă afaceri în România, adică să mai ia ce a rămas. Vreau să știu exact când a plecat doamna Țoiu. De ce? Pentru că am și eu niște informații. Sigur, s-au discutat niște generalități conform celor două comunicate, dar penibilii ăștia de la MAE, cred că le-a dictat Țoiu cu subiect și predicat. Le-a spus: puneți acolo că vizita a fost la invitația domnului Rubio și că este prima bilaterală. Păi stai, nu ziceați că e a treia oară când vă întâlniți? Așa doamna Țoiu i-a zis că e a treia oară când se întâlnesc, e declarația ei, și ăștia în comunicat au spus că e prima. Și la inițiativa, la invitația domnului Rubio. Ok, am înțeles. Acuma sigur că și când te cheamă cineva poți să spui că te-a invitat. Ok, te-a invitat domnul Rubio, dar nu discută cu ministrul de Externe despre achiziții de apărare.

Deci niște generalități pe scurt față de discuția din luna iulie, când au fost patru rânduri, acum sunt șase rânduri de comunicat. Foarte interesant, băi, niciun cuvânt, niciun cuvânt despre Visa Waiver.

Mi-aduc aminte că în august Muraru Andrei, încă ambasador al României la Washington, a angajat o firmă de lobby. Mă gândesc, au legătură lucrurile, adică se întâmplă, știți? Se mai întâmplă întâlniri prin firme de lobby. Toți au făcut așa. Toți, și Năstase, și Tăriceanu, și mulți au făcut lucrul ăsta. Bun! Nimic despre Visa Waiver, nimic, zero. Vă scriu și ea de la Deutsche Welle, adică care, sigur, ea nu sunt suveraniști, ea sunt cu ei, hashtag-iști, adică zero rezultate de la vizită. Nimic despre Visa Waiver, nimic despre vizita lui Nicușor. Bă, nimic, nimic. Se lucrează, probabil în primul trimestru.

O să vă citesc în seara asta mesajul venit de la Departamentul de Stat după convorbirea lui Rubio cu ministrul de externe brazilian. Să vedeți acolo cum scrie, cu vizită, cu tot, la noi, 0. Însă, din informațiile mele, și știu mai multe, dar nu pot să vă spun sau nu vreau să vă spun, că deocamdată nu e cazul. Dar o să se afle, ușor, ușor, o să se afle toate lucrurile astea.

Întâlnirea asta, așa, intempestivă, a doamnei Țoiu cu domnul Rubio, pentru că știți, doamna Țoiu a fost de pe 18 septembrie pe 29 septembrie la New York și la Washington. Deci prin Chicago, parcă a fost. 11 zile. 11 zile și nimic. Și acum, brusc, dintr-o dată, doamna Țoiu e primită la domnul Rubio.

Acum, noi, la începutul săptămânii, am vorbit despre dezvăluirile legate de faptul că doamna Ana Birchall s-a oferit să colaboreze cu CIA-ul. Chiar în perioada în care o pusese Bolojan consilier prezidențial. Adică, mai precis, în luna martie-aprilie acestui an. Sursele mele de la Washington îmi spun că unul din subiectele de discuție a fost și legat de faptul că doamna Birchall, la un moment dat, a fost pe lista scurtă de posibili ambasadori ai României în America, la domnul Nicușor Dan pe birou. Și de acolo s-a spus clar, nu, nu.

Acum începem să înțelegem și de ce tocmai acum domnul acela a dezvăluit ce s-a întâmplat în primăvară. Adică nu e întâmplător momentul.

De asemenea, se pare că doamnei Țoiu îi s-a transmis că administrația Trump are îngrijorări serioase în legătură cu anumite personaje din echipa și anturajul domnului Nicușor Dan, care manifestă o aversiune față de administrația Trump și față de domnul Trump în mod special. Bineînțeles, mă refer atât la doamna Țoiu, care știe și astăzi postarea aia cu bullying-ul pe care îl face Trump, îl fac Trump și Vance la Zelenski, dar și la domnul Naumescu, nou consilier al domnului Nicușor Dan.

Acum, ca să vedeți că informațiile mele sunt corecte ca întotdeauna, domnul Naumescu s-a trezit azi că el vrea să planteze un arțar american la el în curte acasă. Și stați, l-a și lăudat pe Trump. L-a lăudat pe Trump, l-a lăudat și Nicușor pentru reușita cu pacea dintre Hamas și Israel. Ce aș râde să ia și premiul Nobel. Ce o să mai distrez, osă mă distrez teribil.

Și tot sursele mele mai spun că s-au exprimat și niște îngrijorări în legătură cu freedom of speech, libertatea de exprimare la București. Și bineînțeles au fost niște întrebări despre anularea alegerilor, căci de aceea doamna Țoiu a cerut la AEP cu termen 30 septembrie niște răspunsuri în legătură cu anularea alegerilor. Și știți că doamna Țoiu a spus de două ori că noi n-am reușit să explicăm încă la Washington. Adică eu sper că aseară doamna Țoiu a reușit să explice domnului Rubio de ce au anulat alegerile”, a spus Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

