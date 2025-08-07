COD GALBEN DE VÂNT PUTERNIC ÎN SUDUL ȘI ESTUL ȚĂRII

Meteorologii au emis o atenționare de cod galben de intensificări ale vântului, valabilă până la ora 20:00, pentru mai multe regiuni din sudul și estul României.

Zonele vizate sunt sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea, unde se așteaptă rafale de vânt ce pot atinge viteze de până la 70 km/h.

Se recomandă populației să evite deplasările neesențiale în zonele afectate și să fie atentă la eventualele obiecte nesecurizate care pot fi luate de vânt.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să urmărească evoluția vremii prin canalele oficiale și să respecte recomandările de siguranță.

VREMEA 7 AUGUST. UȘOARĂ SĂDERE A TEMPERATURILOR

Sursa: Newsinn