COPIL MUȘCAT DE UN LIGRU LA ZOO ZAHAREȘTI

Un băiat de 5 ani a ajuns de urgență la spital după ce a fost atacat de un ligru, un animal rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică. Incidentul s-a petrecut în parcul zoologic din Zaharești, județul Suceava, la doar câteva zile după ce o fetiță de 4 ani a fost rănită de o maimuță.

Evenimentul s-a produs la sfârșitul săptămânii, în incinta parcului zoo din Zaharești. Copilul a fost dus imediat la spital, unde medicii au decis vaccinarea de urgență. Animalul este considerat un exemplar rar și este expus frecvent în grădini zoologice și parcuri tematice.

Atacul ligrului vine la scurt timp după ce o fetiță de 4 ani a fost mușcată de o maimuță, tot în același parc zoologic. Potrivit presei locale, incidentul confirmă problemele de siguranță existente în incinta parcului.

Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Suceava au anunțat că în această vară au primit mai mulți copii care au avut răni provocate de animalele din parcul din Zaharești. Printre cazuri s-au numărat atât mușcături, cât și zgârieturi.

În trecut, Garda de Mediu și Direcția Sanitar-Veterinară au efectuat controale la grădina zoologică din Zaharești. Inspectorii au descoperit mai multe nereguli privind condițiile din parc și modul de gestionare al animalelor.

În urma verificărilor, autoritățile au aplicat sancțiuni și au dat o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totuși, parcul a continuat să funcționeze și să primească vizitatori, în ciuda problemelor semnalate.

Sursa: Newsinn