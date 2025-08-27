CRĂCIUN ȘI REVELION MAI ACCESIBIL. ROMÂNII ÎȘI REZERVĂ DIN TIMP VACANȚELE

Soarele încă strălucește pe litoral, dar în stațiunile montane pregătirile pentru iarnă au început deja. Gândurile românilor zboară deja spre sărbătorile de iarnă. Cu pârtii modernizate, hoteluri noi și tradiții care încă încântă turiștii, sezonul sărbătorilor 2025–2026 vine la pachet cu oferte speciale de Crăciun și Revelion, prin programul „Înscrieri Timpurii”.

Trendul rezervărilor anticipate continuă să câștige teren, iar românii aleg să își planifice escapadele pentru a obține un raport mai bun între costuri și experiență. Stațiunile montane de pe Valea Prahovei, Poiana Brașov și Băile Felix rămân în topul preferințelor, în timp ce destinațiile rurale atrag din ce în ce mai mulți vizitatori interesați de tradiții și obiceiuri autentice.

Noutățile sezonului vin cu surprize atractive:

•În Poiana Brașov, turiștii vor descoperi parcul Alpin Magic Land, trasee noi de mountain bike, pârtii modernizate și iluminare nocturnă.

•La Sinaia, telecabina și instalațiile pe cablu au fost modernizate, iar la Cota 2000 s-a deschis o zonă de relaxare cu cafenea panoramică.

•În Predeal, iubitorii de adrenalină pot testa Mountain Coaster-ul de 822 de metri, deschis pe tot parcursul anului.

•În paralel, noi hoteluri de 4 și 5 stele își deschid porțile în Brașov, Poiana Brașov și Băile Felix.

Exemple de oferte din portofoliul BIBI Touroperator:

Crăciun 2025

•Predeal, Hotel 3*: 3 nopți cu demipensiune, cină festivă și Moș Crăciun – 4228 lei/sejur

•Fundata, Hotel 3*: 3 nopți, masă festivă, activități tradiționale și acces spa – 3644 lei/sejur

•Maramureș, casă tradițională 3*: 3 nopți, capacitate 8–10 persoane – 7351 lei/sejur

•Poiana Brașov, Hotel 4*: 3 nopți cu demipensiune, cină festivă și acces spa – 5964 lei/sejur, cu 15% reducere până la 1 septembrie

Revelion 2026

•Sinaia, Hotel 4*: 3 nopți, cină festivă de Revelion, brunch și acces la piscină – 5769 lei/sejur

•Poiana Brașov, Hotel 3*: 3 nopți, cină festivă, tombolă și acces spa – 7640 lei/sejur

•Fundata, Hotel 3*: 3 nopți, open bar, foc de artificii, acces spa și cină de Carnaval – 5242 lei/sejur

•Băile Felix, Hotel 4*: 4 nopți, pensiune completă, Carnaval de Anul Nou și acces spa – 5953 lei/sejur

În ciuda contextului economic marcat de inflație și creșterea costurilor, rezervările timpurii rămân soluția cea mai eficientă pentru a asigura vacanțe accesibile și bine organizate. „Într-un an marcat de provocări economice și fiscale, programul ‘Înscrieri Timpurii’ rămâne cea mai sigură cale prin care turiștii își pot planifica vacanțele de iarnă cu încredere”, a declarat Adrian Voican.

Tot mai mulți turiști aleg și pachetele de city break în perioada sărbătorilor, cu Târgurile de Crăciun din Sibiu, Cluj, Craiova și Brașov printre cele mai atractive destinații urbane.