CU PISTOLUL ÎN TRAFIC, FĂRĂ PERMIS ȘI BĂUT: FOSTUL IUBIT AL UNEI TINERE DIN GIURGIU, SUB CONTROL JUDICIAR

O tânără de 25 de ani din Cartojani, Giurgiu, a sunat joi seară la 112 după ce a fost amenințată în trafic cu un pistol de fostul partener. Incidentul s-a petrecut în localitatea Roata de Jos, unde bărbatul de 27 de ani, aflat pe o motocicletă, a scos arma și a amenințat-o cu moartea.

La scurt timp, polițiștii l-au identificat și au descoperit că nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Asupra sa a fost găsit un pistol tip airsoft, care a fost confiscat.

Testat cu etilotestul, tânărul avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital pentru probe biologice.

Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru amenințare, conducere fără permis și sub influența alcoolului. Magistrații l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Sursa: Newsinn