Fostul om politic Miron Mitrea a comentat, duminică, în emisiunea Culisele Puterii, la Realitatea PLUS, protestul organzat de AUR în Piața Victoriei.

„Foarte slabi organizatorii acestui miting. Cei care l-au sprijinit pe Simion au fost amatori. Un miting cu regizori slabi sau care au vrut să-i rupă picioarele lui Simion. George, dacă ai făcut singur treaba asta: mai ai de învățat.

O parte din populație este îngrijorată. Și vezi în stradă 2-3 mii de oameni. Au făcut o chestie deșteaptă că a plecat la partide, că dacă rămâneau în piață se dezumfla de tot. Ideile pe care le-a avut Simion strângeau oameni. La alți scenariști, ieșeau mai mulți în stradă. A greșit că și-a asumat mitingul.

AUR a devenit neinteresant. Foarte mulți se uitau la el ca la o soluție. Și mie mi s-a părut un tip interesant, am luat o dată masa cu el, am vrut să-l cunosc. Are o anumită forță, dar nu mai are sprijinul pe care l-a avut”, a spus Miron Mitrea, invitatul permanent al emisiunii Culisele Puterii.