CUM ÎȘI BAT JOC MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI PRIMARUL EMIL BOC DE STUDENȚII ȘI PROFESORII DE LA CEA MAI BUNĂ FACULTATE DIN ȚARĂ. ”NE-AU SPUS CĂ SUNTEM GENERAȚII DE SACRIFICIU!”

La aproximativ 10 ani de la tragedia de la Colectiv, în cartierul Rahova a avut loc o explozie devastatoare în urma căreia trei persoane au murit, alte 17 au fost rănite, iar zeci de familii au rămas fără un acoperiș deasupra capului. Deși autoritățile au spus ani la rând că sunt pregătite să prevină astfel de tragedii, incidentul de vineri, 17 octombrie, a scos la iveală încă o dată nepăsarea, stângăcia și incompetența celor care sunt plătiți din bani publici să îi protejeze pe români. O dovadă a faptului că autoritățile nu învață nimic din astfel de evenimente tragice vine de la Cluj, unde 3.500 de studenți și profesori din cadrul Facultății de Mate-Info, de la Universitatea Babeș-Bolyai, sunt trimiși de ministrul Educației și și primarul orașului Cluj-Napoca Emil Boc, să studieze în clădiri care nu au autorizație ISU ca unități de învățământ.

În baza unui parteneriat cu tentă educațională încheiat încă din anul 2022 între Primăria Municipiului Cluj și UBB, condusă la vremea respectivă de Daniel David, Emil Boc încearcă să acopere o gaură bugetară și un vid imobiliar și îi mută pe cei 3.500 de studenți și pe profesorii lor de la cea mai bună facultate din țară în niște imobile care și-au schimbat destinația din hale de producție și spații de birouri în unități de învățământ.

Această schimbare presupune un nou certificat de urbanism și o nouă autorizație de securitate la incendiu, documente care n-au fost obținute, potrivit presei locale.

Este vorba despre două imobile situate pe un deal din afara orașului Cluj care se află în administrarea S.C. Cluj Innovation Park S.A, companiei aflată în subordinea Primăriei. Prima, denumită TEAM – Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat și Microîntreprindere, a costat aproximativ 10 milioane de euro și trebuia să fie un spațiu unde companiile să închirieze spații pentru activități de producție.

Cea de-a doua clădire este Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC) care ar trebui să găzduiască evenimente culturale, însă până acum au avut loc doar două concerte de manele.

Cum spațiile TEAM și CREIC erau în mare parte nefolosite, iar cheltielile companiei aflate în subordinea primăriei depășeau încasările, primarul Emil Boc a devenit ținta mai multor critici și ironii, inclusiv în ședințele de Consiliu Local.

Astfel, în parteneriatul cu Universitatea Babeș-Bolyai i-a procurat edilului soluția salvatoare. Ca să scape de criticile opozanților, Emil Boc s-a gândit să umple spațiile goale cu studenți.

În prezent, conducerea Universității Babeș-Bolyai încearcă să mute cursurile Facultății de Matematică și Informatică (FMI) în aceste clădiri, care pe lângă faptul că se află în afara orașului nu au aviz ISU.

Această mutare i-a revoltat la culme pe studenți care au reacționat printr-un boicot al orelor de curs, seminar sau laborator care ar trebui să se desfășoare în spațiile închiriate de facultate în TEAM și CREIC.

Protestul studenților este motivat de distanța față de locațiile din oraș unde au cursuri, condițiile improprii pentru activități didactice și lipsa accesului la asistență medicală sau la o cantină cu prețuri rezonabile.

„Când n-au mai găsit alte argumente să pareze nemulțumirile noastre, au trecut la un ton prietenesc și ne-au zis că asta e, trebuie să ne sacrificăm. Dar că pe viitor, pentru alte generații care vor studia în Science Campus, va fi mai bine”, a declarat un student în anul III la FMI.