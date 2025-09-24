CUPA DAVIS: PARAGUAY – ROMÂNIA, ÎN PLAYOFF-UL PENTRU GRUPA MONDIALĂ I

În Cupa Davis, echipa României va întâlni selecționata din Paraguray în playoff-ul pentru calificarea în Grupa Mondială 1. Partidele vor vea loc anul viitor, în deplasare, în prima săptămână a lunii februaie.

În primul tur al Grupei Mondiale II, România a câștigat în deplasare, cu El Salvador, la Santa Tecla, scor 3-1. Adversarii din Paraguay au trecut de Pakistan cu 3-1, la Asuncion.

În ierarhia Cupei Davis, România se află pe locul 40, iar Paraguay pe 65.

Cel mai bine clasaţi jucători din Paraguay, în clasamentul de simplu Adolfo Daniel Vallejo, locul 254, şi Hernando Jose Escurra Isnardi, poziția 1.309.