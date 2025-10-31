CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL CU 40 DE GOLURI ÎN PRIMA RUNDĂ

De către

Prima etapă a fazei grupelor din Cupa României s-a încheiat! Principalele favorite, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR și Univ Craiova, au obținut victorii în meciurile de debut. S-au marcat 40 de goluri.

Prima etapă a grupelor Cupei României s-a încheiat: s-au marcat 40 de goluri în total. Echipele din Superliga și-au respectat blazonul și n-au pierdut niciun meci cu formațiile din eșaloanele inferioare.

Duelul dintre Metaloglobus și FC Argeș, încheiat cu scorul de 2-3, a fost singurul care a înregistrat alt rezultat decât remiză în meciurile directe dintre formațiile din prima ligă.

Rapid și CFR Cluj, care fac parte ambele din grupa A, au reușit scorurile etapei, 4-0 cu CSM Slatina, respectiv CSC Dumbrăvița.

Universitatea Craiova și FCSB, favoritele grupei B, s-au impus în prima etapă, 4-1 cu Sănătatea Cluj, respectiv 3-1 cu Gloria Bistrița.

FC Dinamo a învins-o pe CS Dinamo cu scorul de 3-1, iar liderul din Superliga, FC Botoșani, a remizat cu Farul, scor 1-1, la finalul unui meci dramatic, cu un penalty anulat în minutul 90+10.

Miercuri, 29 octombrie

Metaloglobus – FC Argeș, 2-3

Metalul Buzău – „U” Cluj, 1-2

Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova, 1-4

Gloria Bistrița – FCSB, 1-3

Joi, 30 octombrie

Concordia Chiajna – FC Hermannstadt, 0-1

UTA Arad – Petrolul Ploiești, 1-1

FC Botoșani – Farul Constanța, 1-1

CSC Dumbrăvița – Rapid, 0-4