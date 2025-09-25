DIANA ȘOȘOACĂ, ATAC DUR LA FOSTUL SOȚ: „UN INCULT JURIDIC. AR PUTEA AJUNGE EL LA PUȘCĂRIE”

Europarlamentara Diana Șoșoacă reacționează extrem de dur după declarațiile făcute de fostul soț, Silvestru Șoșoacă, în contextul dosarului deschis pe numele ei de Parchetul General. Procurorii au cerut ridicarea imunității parlamentare pentru investigarea unor acuzații grave, printre care lipsire de libertate, propagandă legionară și promovarea de idei fasciste sau antisemite.

După ce a fost audiat, Silvestru Șoșoacă a declarat că „10 din cele 11 capete de acuzare nu au nicio legătură cu mine” și a adăugat că speră ca justiția să își urmeze cursul. În replică, Diana Șoșoacă a lansat un atac direct, afirmând că fostul soț „ar putea fi încadrat la autor, coautor sau complice”.

„Despre aserțiunile fostului meu soț… este un incult juridic. S-ar putea redeschide dosarul dânsului, s-ar putea să-l vedem cu mulți ani de pușcărie pe care mi i-a urat mie”, a spus europarlamentara, în exclusivitate la România TV.

Șoșoacă a susținut că nu se teme de nimic și că dosarul are caracter politic. „Știam că mă paște pușcăria, așa s-a întâmplat dintotdeauna în regimurile dictatoriale. Toți cei care au militat pentru libertatea României au sfârșit în tortură. Nu mor caii când vor câinii”, a adăugat ea.

În paralel, procurorul general Alex Florența a transmis Parlamentului European solicitarea oficială de ridicare a imunității europarlamentarei. Până acum, Diana Șoșoacă nu s-a prezentat la audierile programate la sediul Parchetului General, susținând că dosarul este o „execuție politică”.

Sursa: Newsinn