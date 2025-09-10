DIRECTORUL ELCEN A FOST PUS SUB CONTROL JUDICIAR PENTRU 60 DE ZILE

Directorul general al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN Bucureşti), Claudiu Creţu, a fost pus sub control judiciar de DNA pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită.

Potrivit DNA, aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul lui Cristian Zamfiroi, directorul comercial al ELCEN, urmărit penal pentru două infracţiuni de complicitate la luare de mită şi a unei infracţiuni de luare de mită.

Pe 1 iulie, directorul general al ELCEN ar fi primit prin intermediul complicelui său, Cristian Zamfiroi, în biroul unei societăţi comerciale din Bucureşti, 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operaţiunilor de plăţi aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale Bucureşti SA.

De asemenea, procurorii susțin că, pe 10 iulie, Claudiu Creţu ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi, de la administratorul unei firme, suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea – cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societăţii comerciale respective, potrivit Agerpres.

Totodată, pe 30 iulie, Cristian Zamfiroi ar fi pretins de la administratorul unei societăţi comerciale, aflate în raporturi contractuale cu ELCEN, suma de 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu.

Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpaţi nu au voie să părăsească teritoriul României şi nu își pot exercita funcţiile de directori în cadrul ELCEN.

DNA a menționat că în dosar se efectuează cercetări şi faţă de alte persoane pentru săvârşirea unor infracţiuni de corupţie.