DONALD TRUMP CERE UE SĂ IMPUNĂ CHINEI ȘI INDIEI TARIFE VAMALE DE 100%

Președintele Statelor Unite ale Americii a cerut Uniunii Europene să impună tarife de până la 100% Indiei și Chinei, ca parte a unui efort comun de a spori presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit unor surse ale cotidianului Financial Times.

Donald Trump a formulat această cerere extraordinară după ce a intervenit prin videoconferință, marți, la o reuniune de la Washington între înalți oficiali americani și europeni, care discutau modalități de a crește costul economic al războiului pentru Moscova.

„Suntem gata să acționăm, gata chiar acum, dar vom face acest lucru doar dacă partenerii noștri europeni ni se alătură”, a declarat un oficial american.

Propunerea lui Donald Trump apare pe fondul frustrării de la Casa Albă legate de dificultatea încheierii unui acord de pace și de atacurile aeriene tot mai agresive ale Rusiei asupra Ucrainei.

„Președintele a intervenit în această dimineață și punctul său de vedere este că abordarea evidentă este: să impunem cu toții tarife masive și să le menținem până când chinezii acceptă să nu mai cumpere petrol rusesc. În realitate, nu prea există alte destinații pentru acel petrol”, a adăugat primul oficial american.

Marți, Donald Trump le-a spus reporterilor că se așteaptă să aibă o convorbire cu președintele rus Vladimir Putin „săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare”.

Inițiativa vine după ce președinții Chinei, Rusiei și premierul indian și-au consolidat legăturile la un summit desfășurat săptămâna trecută.

Luna trecută, SUA au majorat tarifele pentru importurile din India până la 50%, din cauza achizițiilor de petrol rusesc, tensionând relațiile cu națiunea sud-asiatică.

Marți seara, Trump a scris pe Truth Social că negocierile comerciale cu India continuă și a sugerat că acestea vor avea „o concluzie de succes”.

„India și Statele Unite ale Americii continuă negocierile pentru a rezolva barierele comerciale dintre țările noastre. Aștept cu nerăbdare să vorbesc cu bunul meu prieten, premierul Modi, în săptămânile următoare”, a scris Trump.

Washingtonul nu a vizat în mod specific China din cauza achizițiilor de petrol rusesc. În aprilie, Trump a majorat drastic tarifele pentru importurile chinezești, dar le-a redus în mai, după un recul sever al piețelor.

Oficialii europeni, conduși de responsabilul pentru sancțiuni al UE, David O’Sullivan, au participat la discuțiile de la Washington, alături de înalți oficiali ai Trezoreriei SUA.

Cancelariile europene discutau, potrivit Financial Times, despre posibile sancțiuni secundare împotriva unor țări precum China și India pentru achizițiile de petrol și gaze rusești, dar multe state ezită din cauza relațiilor comerciale strânse cu Beijing și New Delhi.

Diplomații americani din Europa au subliniat către capitalele UE că administrația Trump nu este dispusă să impună măsuri punitive cumpărătorilor de energie rusească fără participarea europeană. În plus, unele state europene continuă să achiziționeze produse energetice din Rusia pentru consum propriu.

„Întrebarea este dacă europenii au voința politică de a pune capăt războiului”, a spus primul oficial american, adăugând: „Oricare dintre aceste măsuri va fi, desigur, costisitoare, iar pentru ca președintele să le aplice, avem nevoie ca partenerii noștri europeni și, ideal, toți partenerii noștri să fie alături de noi. Și vom împărți costurile împreună.”