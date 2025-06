DRAGOȘ PÎSLARU ÎNCEPE MANDATUL CU VICTIMIZĂRI: „SUNT AMENINȚAT CU MOARTEA!”

Dragoș Pîslaru, noul ministru al Fondurilor Europene, și-a început mandatul cu un val de victimizări. După dezvăluirile Realitatea PLUS legate de afacerile de milioane de euro pe fonduri europene făcute de firma controlată de Pîslaru în timpul pandemiei de Covid-19, ministrul susține că a primit amenințări cu moartea. Realitatea PLUS condamnă ferm astfel de amenințări și, ca de fiecare dată, postul nostru de televiziune îndeamnă la respectarea legii și la calm.

După dezvăluirile Realitatea PLUS legate de afacerile de milioane din timpul pandemiei, într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, Dragoș Pîslaru a încercat să explice activitatea sa în firma de consultanță care a colaborat cu Ministerul Fondurilor Europene

„În 2017, după ce am ieșit de la guvernare, o companie multinațională cu sediul în Estonia a achiziționat compania respectivă și m-a invitat ca partener de tranziție, cu doar 0,5% acțiuni. Rolul meu era pe zona de inovare și antreprenoriat și nu am mai lucrat pe sector public în România. În 2019, când am fost ales europarlamentar, am ieșit complet din firmă și nu am mai avut vreo legătură cu aceasta de atunci. Niciun venit, nicio acțiune, nicio relație”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Doar că, în anul 2020, la Ministerul Fondurilor Europene a fost semnat un contract de aproximativ un milion de euro pentru servicii de consultanță pentru 3 ani și jumătate. Contractul a fost executat chiar în perioada în care la Ministerul care gestionează banii veniți de la Bruxelles se afla nimeni altul decât rezistul Cristian Ghinea, coleg de partid în aceea perioadă cu Dragoș Pîslaru.

„Scopul meu este să mă îndrept către grupul care se numește Prietenii coeziunii – state membre din Uniune. Aș vrea să vorbesc, ministru cu ministru, cu toți miniștrii care sunt responsabili de coeziune și să organizez o conferință de înalt nivel la București unde să strâng pe toată lumea și să dăm un semnal că România este un actor cheie și un campion de susținere a coeziunii”, spunea, la acea vreme, Dragoș Pîslaru.

Acum spune că România este campioană, dar Dragoș Pîslaru nu gândea la fel și în 2021 când, împreună cu alți cinci europarlamentari reziști, au votat împotriva țării noastre în Parlamentul European. Pîslaru și colegii lui din USR au susținut deschiderea unei proceduri de infringement împotriva României pentru nerespectarea drepturilor membrilor comunității LGBTQ+.