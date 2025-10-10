ELEV DE 15 ANI ȘI-A BĂTUT PROFESORUL DE 72 DE ANI! SCENE ȘOCANTE ÎNTR-O ȘCOALĂ DIN TÂRGOVIȘTE

Un nou episod violent a zguduit școlile din România. După ce o elevă din Târgu Jiu și-a amenințat colegul cu un cuțit, iar o alta de 14 ani din Arad și-a lăsat colega inconștientă în urma unei bătăi, acum un elev din Târgoviște și-a atacat chiar profesorul, chiar în timpul orei de curs.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa au anunţat, vineri, că băiatul de 15 ani a fost reţinut pentru 24 de ore pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

”Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor, în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Adolescentul urmează să fie prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive.

Incidentul vine la doar câteva zile după alte cazuri grave petrecute în școli. O tânără de 18 ani, elevă la un liceu din Târgu Jiu, a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce și-a amenințat cu un briceag un coleg de 15 ani.

Tot săptămâna aceasta, o adolescentă de 14 ani din Arad a fost plasată sub control judiciar pentru 45 de zile, după ce și-a agresat violent o colegă chiar în curtea școlii.

Oamenii legii spun că victima din Arad a fost lovită cu pumnii la nivelul capului până și-a pierdut cunoştinţa, având nevoie de 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Sursa: Realitatea de Arad