EXCLUSIVITATE EXPLOZIVĂ MARCA ANCA ALEXANDRESCU: DECLARAȚIA LUI COLDEA ÎN DOSARUL HIDEG. ȘEFUL STATULUI PARALEL A DAT VINA PE DEFUNCTUL GENERAL DUMBRAVĂ – DOCUMENT

Anca Alexandrescu a detonat bomba jurnalistică a momentului, la Culisele Statului Paralel. Realizatoarea a prezentat, în premieră și în exclusivitate, declarația dată de generalul Florian Coldea în fața procurorilor, în dosarul deschis după dezvăluirile Realitatea Plus. „Din punctul meu de vedere, este un autodenunț”, a afirmat jurnalista. Omul de afaceri Cătălin Hideg, denunțătorul generalilor, a contrazis în direct o serie de afirmații din declarația dată de Coldea. Anca Alexandrescu a reamintit și faptul că jurnalista Alessia Păcuraru urma să facă un interviu cu generalul Dumbravă, care probabil ar fi zguduit din temelii dosarul statului paralel.

Din cele cinci pagini dactilografiate, aflăm că fostul număr doi din SRI, care poza ca prieten al generalului Dumitru Dumbravă, răpus recent de o boală necruțătoare, l-a trădat de fapt prin declarațiile pe care le-a făcut în primul moment al deschiderii dosarului.

Interesant este că, în dosarul deschis în urma dezvăluirilor făcute de omul de afaceri Cătălin Hideg la Realitatea Plus, Florian Coldea invocă și numele Ancăi Alexandrescu, al postului TV, dar și al patronului acestuia, Maricel Păcuraru. „Domnul Coldea încearcă să se scuze, dar de fapt se afundă și mai tare. Din punctul mei de vedere este un autodenunț, cap-coadă”, a afirmat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Sursa: Realitatea din Justitie