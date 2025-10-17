EXPLOZIE DEVASTATOARE ÎNTR-UN BLOC DIN BUCUREȘTI. A FOST ACTIVAT PLANUL ROȘU

O explozie uriașă a avut loc în Capitală cu puțin timp în urmă.

O explozie de proporții a avut loc într-un bloc din București, iar forța acesteia a afectat grav structura imobilului. Martorii au povestit că întreaga clădire a fost zguduită, iar un etaj a fost complet devastat. Incidentul a provocat panică în rândul locatarilor și al vecinilor, iar autoritățile au intervenit rapid la fața locului pentru a evalua pagubele și a acorda asistență celor afectați.

Blocul se află în apropierea școlii Bolintineanu, ceea ce a ridicat nivelul de alertă, dat fiind numărul mare de copii și persoane care circulă zilnic în zonă.