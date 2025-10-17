EXPLOZIE DEVASTATOARE ÎNTR-UN BLOC DIN BUCUREȘTI. A FOST ACTIVAT PLANUL ROȘU

De către
Realitatea de Arad
-

O explozie uriașă a avut loc în Capitală cu puțin timp în urmă.

O explozie de proporții a avut loc într-un bloc din București, iar forța acesteia a afectat grav structura imobilului. Martorii au povestit că întreaga clădire a fost zguduită, iar un etaj a fost complet devastat. Incidentul a provocat panică în rândul locatarilor și al vecinilor, iar autoritățile au intervenit rapid la fața locului pentru a evalua pagubele și a acorda asistență celor afectați. 

Blocul se află în apropierea școlii Bolintineanu, ceea ce a ridicat nivelul de alertă, dat fiind numărul mare de copii și persoane care circulă zilnic în zonă.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.