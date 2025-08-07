FOST MINISTRU AL EDUCAŢIEI: DOAR 9% DINTRE PROFESORI SUNT SUB 30 DE ANI

Fostul ministru al Educaţiei, Mircea Miclea, a declarat, miercuri seară, că sistemul de învăţământ din România se confruntă cu un deficit acut de cadre didactice tinere, în contextul în care doar 9% dintre profesori au sub 30 de ani.

„Dacă această meserie ar fi atât de atractivă, aşa cum se afirmă uneori în spaţiul public, de ce nu vin tinerii să o practice? De ce părinţii care o laudă nu îşi încurajează propriii copii să devină profesori?”, a declarat Mircea Miclea.

Fostul ministru al Educației este de părere că politicile recente, precum creşterea normei didactice şi a numărului de elevi dintr-o clasă, contribuie la scăderea calităţii educaţiei şi la descurajarea cadrelor didactice existente, în loc să atragă altele noi.

„Se vorbeşte despre economie bugetară, dar nu se evaluează impactul social şi educaţional. Un profesor bun nu trebuie penalizat cu două ore în plus, ci sprijinit să rămână în sistem”, a adăugat Mircea Miclea.

Mai mult, el a atras atenţia şi asupra nivelului ridicat de burnout în rândul profesorilor, spunând că România riscă să urmeze modelul altor state europene care se confruntă deja cu deficite majore de cadre didactice.

„În loc să intervenim asupra cauzelor – clase prea aglomerate, birocraţie excesivă, lipsa consilierilor şcolari – venim cu măsuri cosmetice. Rezultatul? Un sistem epuizat şi tot mai puţin atractiv pentru tineri”, a conchis fostul ministru.