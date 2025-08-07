FOST ȘEF SRI, DESPRE ION ILIESCU: ERA UN PRACTICIAN RECE AL REALISMULUI POLITIC

George Maior a dezvăluit momentul când l-a cunoscut pe Ion Iliescu. Fostul șef al SRI susține că primul președinte postdecembrist a fost un bun analist al politicii externe și a știut cum să pună pe primul loc interesele României.

„Era primavara anului 2002. Cred ca erau Sarbatorile de Pasti cand am cerut o audienta la presedintele Ion Iliescu pentru a discuta o cerere a americanilor legata de ceea ce urma sa devina – dupa mai mult timp – razboiul din Irak al doilea razboi din Golf.

L-am intalnit pe presedintele Iliescu la resedinta de la Scrovistea. Era, tin minte, foarte bolnav – gripat – de abia putea sa vorbeasca. Totusi a tinut sa-mi expuna timp de jumatate de ora o ora de ce credea el ca americanii fac o mare greseala strategica.

Tot ce a spus atunci s-a adeverit in timp, fapt confirmat, de altfel, si de mediile politice, de analiza de opinie publica.

Acesta era, cred eu, Iliescu, presedintele Iliescu: un practician rece al realismului politic. Cand era vorba de interesul nostru national, dar si o minte lucida, un analist profund al fenomenului international”, a declarat fost sef SRI.