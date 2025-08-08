FOTBAL: CFR CLUJ, ÎNVINSĂ ACASĂ DE SPORTING BRAGA (1-2), ÎN TURUL AL TREILEA PRELIMINAR AL EUROPA LEAGUE

CFR Cluj a fost învinsă de Sporting Braga cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League.

Vicecampioana României s-a înclinat în fața unei echipe valoroase, care s-a impus prin dubla lui Jean-Baptiste Gorby (17, 50), în timp ce golul de onoare al clujenilor a fost reușit de Sheriff Sinyan (29).

CFR a avut primele ocazii ale meciului, prin Nkololo (11), cu un șut în diagonală, puțin pe lângă poartă, și o lovitură de cap a lui Djokovic (13), mingea fiind prinsă de Hornicek.

Braga a marcat la prima sa ocazie, prin Gorby (17), cu un șut de la 14 metri, după o minge așezată de Fran Navarro.

Oaspeții au mai avut o ocazie mare, dar Zalazar (24) nu a ajuns la centrarea lui Moutinho.

CFR Cluj a egalat prin fundașul Sinyan (29), care a reluat la bara a doua șutul deviat al lui Louis Munteanu.

Până la pauză, Munteanu (37) și Moutinho (41) au trimis șuturi de la distanță, lipsite de precizie.

În partea secundă, Zalazar (48) a fost aproape de gol, dar șutul său din careu a fost blocat de Djokovic. În min. 50, lusitanii au trecut din nou în avantaj: Fran Navarro a rămas singur cu portarul, după o pasă cu călcâiul a lui Horta, dar Hindrich a respins, însă Gorby a fost pe fază și a reluat în poarta goală.

Hindrich (54) s-a remarcat și la șutul lui Fran Navarro (54), de la 12 metri.

Fică de două ori (57, 64) a fost periculos de două ori, dar Niakate a respins cu capul, iar apoi Hornicek s-a aflat la post.

Fran Navarro (64) a trimis lângă poartă din unghi.

O fază controversată s-a petrecut în min. 70, când Bosec a fost doborât în careu Zalazar, dar arbitrul nu a acordat penalty.

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria lui Jorge Costa, fost antrenor al echipelor CFR și Gaz Metan Mediaș. Jucătorii de la CFR au purtat tricouri cu figura tehnicianului portughez, banderole negre având jucătorii ambelor echipe.

Manșa secundă se va juca în data de 14 august, pe Estadio Municipal din Braga (de al ora 21:30).

Dacă va elimina echipa portugheză Sporting Braga, CFR va juca în play-off contra câștigătoarei dintre Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) și FC Noah (Armenia). În cazul în care ca fi eliminată de Sporting Braga din Europa League, CFR va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre BK Haecken (Suedia) și SK Brann Bergen (Norvegia).

FC CFR 1907 Cluj – Sporting Braga 1-2 (1-1)

Au marcat: Sheriff Sinyan (29), respectiv Jean-Baptiste Gorby (17, 50).

Cluj-Napoca, Stadion ”Dr. Constantin Rădulescu”

Europa League – turul al treilea preliminar (prima manșă)