FOTBAL: FC ARGEȘ ȘI U CLUJ CÂȘTIGĂ MECIURILE DE LUNI, DIN SUPERLIGA VIDEO

În Superliga de fotbal s-au încheiat meciurile etapei a 6-a.

În primul duel de luni, FC Argeș a reușit să câștige acasă cu 2-0 disputa cu Oțelul Galați, în urma golurilor reușite de portughezul Ricardo Matos (minutul 62 din penalty) şi de spaniolul Rober Sierra (minutul 65). FC Argeș este pe locul 9 în clasament cu 9 puncte, în timp ce Oțelul este pe locul 11.

În confruntarea de luni seară, Universitatea Cluj a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 1-0, în deplasare, la Ovidiu, după un gol marcat prin croatul Dino Mikanovic (minutul 4). Clujenii au rămas în zece oameni din minutul 10, după eliminarea lui Iulian Cristea. Farul Constanța se află la prima înfrângere acasă în acest sezon, în timp ce clujenii urcă pe locul 7 cu 9 puncte.