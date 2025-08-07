FRANŢA SE LUPTĂ CU CEL MAI MARE INCENDIU DE VEGETAŢIE DIN ACEASTĂ VARĂ

Uniunea Europeană este pregătită să vină în ajutorul Franţei, care se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din această vară, a declarat comisarul pentru gestionarea crizelor.

Într-o postare pe reţeaua X, oficialul a spus că Bruxellesul monitorizează îndeaproape situaţia dificilă din departamentul Aude şi este gata să mobilizeze resurse în caz de necesitate.

Aproape 2.000 de pompieri încearcă să aducă sub control incendiul care a devastat peste 16.000 de hectare de vegetaţie în 24 de ore şi s-a soldat cu un mort şi 13 răniţi. Flăcările au distrus zeci de locuinţe, iar multe drumuri din regiune au fost închise.