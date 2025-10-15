GEORGE SIMION, FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU ANCA ALEXANDRESCU. EDIȚIE EXPLOZIVĂ CULISELE STATULUI PARALEL, DE LA ORA 21.00

Liderul suveraniștilor, GEORGE SIMION, va fi față în față cu Anca Alexandrescu, în această seară la ora 21.

Președintele partidului care spulberă orice concurență de pe scena politică vine cu informații incendiare despre planul de preluare a puterii.

Când pleacă acasă trădătorii care au îngenuncheat poporul, de ce insistă Ilie Bolojan să ne vândă resursele bucată cu bucată, când scăpăm de președintele care ne face de râs la fiecare apariție – toate răspunsurile vin, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel. Este seara marilor dezvăluiri, tic tac tic tac.