GEORGE SIMION, REACȚIE DE ULTIMĂ ORĂ DUPĂ ATACUL ASUPRA SUVERANIȘTILOR: „CĂLIN GEORGESCU TREBUIE SĂ AJUNGĂ ÎN FRUNTEA ȚĂRII”

”Asta facem împreună, aici, de la anularea alegerilor din acea zi neagră de 6 decembrie 2024 până acum. Luptăm ca votul românilor să fie respectat și ca schimbarea pe care sistemul nu o vrea să se producă și ca omul care a câștigat alegerile prezidențiale în 2024, domnul Călin Georgescu, să ajungă în fruntea țării.

Este de datoria noastră să fim corecți, să fim drepți, și să facem tot ce trebuie pentru adevăr…Altfel, ne-am lupta pentru propriile persoane”, a declarat George Simion.