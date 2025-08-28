GUVERNUL VREA TAXARE INVERSĂ PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME. MĂSURA, SUB LUPA BRUXELLES-ULUI

Guvernul ia în calcul introducerea mecanismului de taxare inversă pentru vânzarea de fructe și legume, ca soluție pentru reducerea evaziunii fiscale. Totuși, inițiativa contravine principiilor sistemului comun de TVA din Uniunea Europeană și necesită negocieri cu Bruxelles-ul.

Mecanismul presupune ca obligația de a declara și plăti TVA să nu revină vânzătorului, ci cumpărătorului. O astfel de măsură ar putea limita fraudele fiscale, dar are nevoie de acordul Comisiei Europene.

„Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume și fructe, pentru aplicarea taxării inverse. La legume și fructe am transmis deja solicitarea către Comisie și urmează să avem discuții în luna septembrie. Ce pregătim acum ar putea fi aprobat anul viitor”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat de Profit.ro.

Contextul este unul delicat pentru România, care a înregistrat în 2022 cel mai mare deficit de încasare a TVA din Uniunea Europeană. Statul pierde anual peste 10 miliarde de euro prin fraude precum „caruselul TVA” sau prin firme fantomă.

Implementarea mecanismului ar însemna o derogare temporară de la Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun de TVA, derogare care are o perioadă limitată de aplicare și trebuie aprobată la nivel european.

În prezent, taxarea inversă este utilizată în România pentru tranzacțiile cu deșeuri, masă lemnoasă, materiale lemnoase, cereale și plante tehnice, măsuri care au fost adoptate pentru a reduce fraudele fiscale în aceste domenii.

Sursa: Newsinn