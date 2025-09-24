ILIE BOLOJAN: „ROMÂNIA VA AVEA UN DEFICIT BUGETAR DE 8,4% ANUL ACESTA„

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că România va închide anul 2025 cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Adică, echivalentul a aproximativ 159 miliarde lei.

Potrivit acestuia, principalele efecte ale pachetelor bugetare vor fi de 0,6-0,7% din PIB în acest an şi de peste 2,5% din PIB în 2026.

„Am convenit un deficit cu care România să închidă anul de 8,4% din PIB. Dacă respectăm ţinta de deficit, anul viitor ne putem apropia de o ţintă de 6% din PIB”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că principala influenţă asupra rectificării bugetare este determinată de creşterea costului legat de dobânzi, dar a subliniat că investiţiile rămân o prioritate: „Bugetul pe anul acesta prevede o pondere importantă a investiţiilor de 149 miliarde lei.”

Bolojan a mai informat că, în cadrul vizitei oficiale la Bruxelles, a avut trei întâlniri – două cu comisari europeni, inclusiv cu vicepreşedinta Comisiei Europene Roxana Mânzatu, şi una cu europarlamentarii români. Discuţiile au vizat colaborarea pe probleme bugetare şi utilizarea fondurilor europene din PNRR.