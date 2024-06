Încă un dosar în care sunt vizați membri AUR

Încă un dosar a fost deschis la Parchetul General! Membrii AUR au fost audiați la IGPR! Avocata membrilor AUR spune că se încearcă decredibilizarea partidului cu trei zile înainte de alegerile din 9 iunie.

„Asistăm la un nou atac împotriva membrilor AUR. Am aflat că un partid poate fi un grup infracțional organizat. Am fost astăzi să-i acord asistență juridică unui coleg, simplu membru de partid, care a fost audiat în legătură cu un incident care s-a petrecut la sfârșitul lunii ianuarie, în Suceava, unde AUR avea un miting autorizat, legal. Erau circa 3000 de oameni și venise un cetățean care făcea scandal, scanda tot felul de lucruri împotriva partidului și a existat un incident între el și colegul nostru. Iar colegul nostru, aflat în stare de legitimă apărare, l-a împins pe respectivul. De atunci și până astăzi când vorbim nu s-a întâmplat nimic. Procurorul s-a sesizat abia acum, cu 3 zile înainte de alegeri. Este exact același procuror din dosarul de ieri. S-a sesizat pe această speță pentru următoarele infracțiuni: loviri sau alte violențe, amenințare și constituire de grup infracțional organizat. Singurul motiv pentru care acest dosar este la Parchetul General și nu la o judecătorie este că se încearcă să se ajungă la un deputat sau senator, mai exact la președintele George Simion”, a spus avocata AUR – Georgiana Teodorescu în direct la Realitatea PLUS.